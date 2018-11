Al menos un muerto en un atropello múltiple en Manhattan

Al menos una persona ha fallecido en un atropello múltiple que se ha producido en Manhattan (Nueva York) a última hora de esta tarde. Testigos presenciales hablan de al menos siete personas heridas de diferente consideración.

BREAKING: Car hits at least 7 pedestrians on Canal St in Manhattan, all victims are reportedly in serious condition, 1 victim Dead. pic.twitter.com/RPWwL1SGol

Los servicios de emergencia de la ciudad de Nueva York trabajan en estos momentos atendiendo a las víctimas de una atropello que se ha producido entres las calles de Canal Street y Allen Street.

Driver trying to parallel park on Canal St. hit the gas instead of the brake. Seven struck, one dead and a second likely per police source

