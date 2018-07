El ministro de Exteriores británico Boris Johnson presenta su dimisión a Theresa May

El ministro de Exteriores británico Boris Johnson ha presentado su dimisión este lunes después de que el viernes la primera ministra británica, Theresa May impusiera a su Gobierno un Brexit blando y anunciara que va a proponer a la Unión Europea la creación de una zona de libre comercio en la Unión.

“Esta tarde, la primera ministra ha aceptado la renuncia de Boris Johnson como ministro de Exteriores. Su sustituto será anunciado en breve”, ha indicado un portavoz de Downing Street, citado por el ‘Telegraph’, asegurando que May “agradece a Boris su trabajo”.

Hoy también ha dimitido David Davis, quien ha empujado al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, a una crisis con su renuncia como negociador del Brexit y tras criticar públicamente la estrategia de esta, que considera una traición a los deseos de los votantes que podría perjudicar los intereses británicos.

Además, la ‘premier’ no parece gozar del apoyo del electorado. Según un sondeo de ORB International publicado este lunes, el apoyo de los votantes a la gestión de May de la negociación sobre el Brexit ha caído al 29 por ciento, su nivel más bajo desde noviembre de 2016. La aprobación a la gestión del Gobierno de la salida de la UE alcanzó su nivel más alto en la primera mitad de 2017, con el 55 por ciento, pero desde entonces se ha reducido.

El 56 por ciento de los consultados no confía en que May consiga el acuerdo adecuado mientras que el 26 por ciento opina lo contrario y el resto no se pronuncia. “May ha perdido a su ministro para el Brexit pero también está perdiendo crecientemente la confianza de los votantes”, ha resaltado el director de ORB International, Johnny Heald.

¿Qué ocurre ahora? Estos son algunos de los posibles escenarios para la ‘premier’ y para la negociación de la salida de Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019. Al ser preguntado si se unirá a otros diputados que reclaman la dimisión de May, Davis ha respondido a BBC Radio: “No seré uno de ellos. No animaré a la gente a que lo haga, creo que no es lo correcto”.

La renuncia del ‘número dos’ de Davis, Steve Baker, supone una seria pérdida para May: Baker es ampliamente respetado por los diputados que apoyan el Brexit. Jacob Rees-Mogg, el líder de un grupo de partidarios del Brexit en el Partido Conservador, ha señalado que no votaría el plan de May, acordado el viernes por el gabinete en Chequers, si fuera sometido a votación en el Parlamento.

Los partidarios del Brexit consideran que las propuestas de la primera ministra dejan a Reino Unido “atrapado permanentemente como un Estado vasallo en la trampa legal y regulatoria de la UE”. Está previsto que May se reúna a lo largo de este lunes con sus parlamentarios.

“Una rebelión más amplia, un reto al liderazgo, elecciones anticipadas y posiblemente otro gran cambio en la estrategia del Brexit (en uno u otro sentido) no pueden excluirse”, ha escrito Citi en una nota a sus clientes.

Brexit blando

Si Davis y Baker son las únicas pérdidas importantes para el Gobierno por el plan de la primera ministra para un Brexit que sea “amigable con los empresarios” y proponga una “zona de libre comercio para mercancías” con la UE, entonces May estaría mucho más segura.

Davis ha dimitido porque no está de acuerdo con una política que de forma efectiva mantiene a Reino Unido tan cerca de la órbita de la UE. Las grandes multinacionales como Siemens, Airbus y BMW han pedido una relación estrecha con Reino Unido tras el Brexit.

La libra ha subido el lunes después de que los inversores parezcan apostar por que la renuncia de Davis no hará peligrar a la primera ministra y en lugar de ello se hayan centrado en el nuevo plan del Gobierno que los mercados creen que hace más probable la posibilidad de un “Brexit suave”. La libra se ha situado en su mejor nivel desde el 14 de junio.

May ha nombrado a Dominic Raab, quien votó a favor de la salida de la UE en el referéndum de 2016, como nuevo ministro para el Brexit, horas después de la marcha de Davis.