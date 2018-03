El padre de Leopoldo López rompe a llorar: “He conocido lo más feo de la humanidad, pero también lo más bonito”

Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López, rompió a llorar en la tarde de este jueves, cuando se dispuso a hablar sobre los malos momentos que está atravesando Venezuela y los suyos propios, en un evento celebrado en Madrid junto a otros protagonistas del país del dictador Nicolás Maduro.

El acto estaba organizado en el madrileño Museo Reina Sofía por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, “Internacionalización y Derechos Humanos, el caso de Venezuela: Personalidades jurídicas y políticas de prestigio a nivel internacional en apoyo de los derechos humanos y las libertades”.

En el evento participaban, entre otros, Antonio José Ledezma, ex alcalde de Caracas exiliado en Madrid por la persecución de Maduro, Juan Carlos Gutierrez, abogado de Leopoldo López, o el propio abogado y fundador del despacho organizador, Javier Cremades.

Leopoldo López Gil no se pudo contener

“La verdad es que (estoy) en estas tristes circunstancias… El propio Javier (Cremades) me ha preguntado si alguna vez he tenido la oportunidad de conocer lo más feo de la humanidad, lo menos deseable del hombre. Yo le he respondido que sí, que lamentablemente estos años y estas circunstancias nos habían permitido los no-privilegios de conocer lo más feo de la humanidad, pero al mismo tiempo nos ha permitido conocer lo más bonito del ser humano“, explicaba el padre del preso opositor Leopoldo López justo antes de echarse a llorar.

“La solidaridad, el amor…”, decía emocionado al intentar expresar las cosas buenas del ser humano que también había conocido a partir del desastre provocado por Maduro. Sin apenas garganta para hablar, el público asistente (en su mayoría jóvenes abogados ex alumnos del despacho Cremades & Calvo-Sotelo) se lanzó a aplaudir interrumpiendo así las pocas palabras que en ese momento podía pronunciar Leopoldo López Gil. Acto seguido, pudo continuar el evento con normalidad.