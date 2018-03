Trump anuncia con énfasis que acepta reunirse con el líder de Corea del Norte: “¡Se está planeando!”

El propio Donald Trump ha anunciado a través de las redes sociales que acepta reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos ha justificado su decisión asegurando que el líder norcoreano “ha hablado sobre la desnuclearización con representantes de Corea del Sur, no sólo un congelamiento. Además, no habrá pruebas con misiles durante este tiempo”, remarcando, eso sí, que “las sanciones continuarán hasta que se alcance un acuerdo”.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018