Los trucos para saber si alguien tiene más de una cuenta en Instagram

Si estás conociendo a alguien, o sospechas que una persona con la que tienes trato en las redes sociales dispone de más de un perfil en Instagram, probablemente no querrás preguntárselo de forma directa para no incomodarle. Pero existen otras posibilidades, así que veamos cómo saber si alguien tiene más de una cuenta en Instagram.

Claro, estamos refiriéndonos a los casos en los que ese alguien no enumera en su perfil principal las otras cuentas. Primer debes echar un vistazo a la cuenta que tú conoces, y revisar si en la descripción no hay menciones a otros perfiles. Eso no significa que no tenga otros ocultos, pero así descubrirás los iniciales.

¿Cómo saber si alguien tiene más de una cuenta en Instagram?

Cite o no ese alguien en sus cuentas secundarias en la principal, siempre puede poseer algunos otros que no revele. Para los más curiosos, la buena noticia es que hay una serie de trucos que nos permiten dar con esas cuentas.

Analiza su perfil principal y a los que siga

A menos que esta persona siga a miles de personas, es muy posible que desde su perfil principal esté siguiendo sus cuentas secundarias, lo que podría delatarle si entras al apartado de los que sigue y buscas perfiles similares. Comprobando fotografías, reels, y puede que hasta su ubicación, lograrás averiguar si se trata de él mismo.

Sincronización de contactos

Suponiendo que esas cuentas secundarias sean privadas, algo que suele pasar, entonces hay que ir por el plan B. Consiste éste en sincronizar todos tus contactos de iOS o Android para dar con los perfiles de Instagram de esas personas que tienes añadidas en tu Agenda, cosa que te ayudará si el sujeto al que investigas es un contacto.

Solamente tienes que entrar en tu perfil de Instagram, pulsar las tres líneas horizontales en la parte superior, entrar en la Configuración, en Cuenta, Sincronización de contactos y, para finalizar, en Conectar contactos.

Una vez activada la función, Instagram comenzará a recomendarte las cuentas de los contactos de tu Agenda. Seguramente esta persona aparecerá en pantalla con sus múltiples perfiles, así que mejor que estés atento.

¿Qué hacer si tienes una sospecha?

Para acabar de confirmar si esa cuenta es secundaria de alguna otra con la que ya interactúas, puedes ir a Google, escribir el @ del perfil como su nombre en la vida real y observar si aparecen resultados confirmando la relación.