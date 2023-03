Reutilizar las bolsas de malla: en pro del medio ambiente y la practicidad

Son muchas las tiendas y mercados que usan este tipo de sacos para mantener los alimentos frescos hasta que llegan a los consumidores. Saber cómo reutilizar las bolsas de malla es clave para aprovechar esta opción, amigable con el medio ambiente y realmente muy práctica.

Una de las mejores alternativas que tenemos, si no queremos simplemente descartarlas, es utilizarlas para elaborar productos de limpieza. No hace falta que tengas conocimientos previos, sino solamente un poco de tiempo y ganas de aprender.

Así debes reutilizar las bolsas de malla

En el canal de YouTube CreArtistas del Reciclaje es posible encontrarnos con algunas recomendaciones muy interesantes al respecto. Gracias a sus consejos, podemos sugerirte algunas soluciones fabricadas en base a estos sacos comunes en la industria alimenticia.

Esponja de baño

Si no tienes una esponja de baño en casa, puedes hacer una cosiendo a mano estas bolsas y poniéndoles algún relleno suave. Inmediatamente, obtendrás una gran aliada para tus baños con la que podrás remover la suciedad de los puntos difíciles del cuerpo.

Cepillo de espalda

En el mismo sentido, debes recortar los nudos de cuatro mallas, extender los sacos y realizar un corte para que queden de igual tamaño. Enrolla las bolsas cuidadosamente y crea una especie de rosca con tus dedos, introduciendo una en otra hasta lograr un cepillo para rascase la espalda.

Utensilio para limpiar los utensilios en la cocina

Fuera del baño, basta meter una esponja dentro de un saco de malla y llevar a cabo los dobleces para que no se salga.

Y claro, no dejes de almacenar frutas y verduras con ellas

Si estas bolsas fueron confeccionadas para almacenar frutas y verduras, qué mejor reutilización que esa. Por sus características, los sacos permiten que coloquemos una enorme cantidad de frutas y verduras en ellos. Y, como son elásticos, no ceden ante la presión del peso. También destacan porque no impiden la circulación de aire, así que no tienes que preocuparte por el estado de todos tus alimentos.

Otras preguntas frecuentes

Es habitual que los clientes de esas tiendas y mercados se pregunten si las bolsas de malla valen la pena, y la respuesta es un rotundo sí. Usándolas, evitamos tener que recurrir a las bolsas de plástico que necesitan cientos de años para reciclarse. Y su potencial es muy superior.

Por lo tanto, son ideales tanto para la compra como para el almacenamiento de los alimentos, y siempre deberías tener varias listas.