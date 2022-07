Tres bolsos de lujo que todo fashionista querrá en su vestidor

Sin duda, los bolsos son el complemento perfecto para rematar un look. Son esa pieza clave que hace que se convierten en verdaderas joyas. Desde Look, hemos recopilado tres modelos diferentes de este accesorio tan preciado que pertenecen a las firmas de lujo del momento. Desde Louis Vuitton hasta Chanel. Descubre cuál es tu favorito en las siguientes líneas.

Modelo Neverfull MM de Louis Vuitton

De Louis Vuitton hemos seleccionado el diseño Neverfull MM, uno de los más icónicos de la firma y que es un must have en toda regla. “El bolso tote Neverfull MM aúna un diseño atemporal con detalles tradicionales. Este modelo, confeccionado en lona Monogram flexible y ribeteado en piel natural, resulta muy espacioso sin ser voluminoso. Los cordones laterales pueden ajustarse para conseguir un aspecto elegante o aflojarse para lograr un look más informal, mientras que las cómodas asas finas permiten llevarlo al hombro o en el codo. Su interior, forrado en tela colorida, cuenta con una cartera extraíble que puede usarse como bolso de mano o como bolsillo adicional”, explican desde la firma.

Además, se pueden grabar las iniciales para hacer más especial esta pieza que no pasa de moda y que se ha vuelto atemporal con el paso de los años.

Prada

Saliendo un poco de la gama de clásicos, Prada propone un diseño que, llevarían las protagonistas de Sexo en Nueva York sin dudarlo ni un solo segundo. Se trata de un patrón de tamaño medio con cirstales plateados sobre un fondo negro.

“Este bolso hobo mini, un estilo icónico de Prada, se presenta en una lujosa versión de satén tachonada con cristales y decorada con el emblemático logo. Cuenta con una decoración integral de cristales sintéticos, cierre de cremallera y forro de satén de seda”, comentan desde la página web de la firma.

Chanel 2.55

El modelo 2.55 de Chanel es uno de los más icónicos de la maison francesa. Nació en 1955, de ahí el nombre por el que se le conoce hoy en día. La diseñadora creó esta pieza para liberar a las mujeres de la esclavitud de los bolos de mano, inspirándose en las bolsas que llevaban los soldados. Como característica es acolchado y cuenta con una cadena para colgar. Además, para darle un toque más personal, tiene estampada la icónica C en el interior, como si de un escudo se tratara.

Además, eso no es todo, porque cada temporada este diseño se reinventa con nuevos materiales, tejidos, tamaños, colores y estampados. Sin duda, este bolso de Chanel se ha convertido en todo un icono y todo aquel amante de la moda sueña con tener uno en su vestidor. El 2.55 se ha convertido en un emblema, que si bien nada más lanzarlo al mercado no llegaba a los 200 euros, su precio con el paso de los años se ha revalorizado y puede llegar a costar un diseño 9.000 euros.