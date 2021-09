Día triste para los fans de Sexo en Nueva York. El actor Willie Garson, conocido por su papel de Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw en la ficción, ha muerto a los 57 años. Ha sido su hijo Nathen quien ha confirmado la triste noticia a través de un emotivo post en su cuenta de Instagram: “Te quiero mucho, papá. Descansa en paz, estoy orgulloso de que compartieras todas tus aventuras conmigo y de todo lo que conseguiste. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te querré, pero es el momento de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te quiero más que a nada y me alegro de que ahora puedas estar en paz. Siempre fuiste la persona más fuerte, divertida e inteligente que he conocido. Gracias por compartir tu amor conmigo, nunca lo olvidaré”, reza el texto que el joven ha compartido junto a una serie de imágenes y vídeos del actor en algunos de los momentos destacados de su vida. Aunque no han trascendido muchos detalles sobre su fallecimiento, Garson padecía desde hace algunos meses cáncer de páncreas.

El intérprete era uno de los rostros más conocidos de la serie de HBO. De hecho, su último trabajo ha sido, precisamente, el remake que la cadena se encuentra rodando en estos momentos. Desde la misma le han querido rendir un pequeño homenaje: “Willie Garson era en vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos”, expresa el post, que recalca su capacidad para crear uno de los personajes más queridos de la ficción: “creó uno de los personajes más queridos de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi 25 años. Nos entristece profundamente enterarnos de su fallecimiento. Su espíritu y dedicación a su oficio estuvieron presentes todos los días en el rodaje de And Just Like That…. Él estuvo allí, dándonos todo incluso cuando estaba enfermo”, expresa el post.

Por otra parte, sus compañeros también han querido recordarle. Desde Chris Noth a Cynthia Nixon, todos han tenido unas palabras para el intérprete. “Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo ”, ha escrito la actriz que interpreta a Miranda. Candace Bushnell, creadora de la ficción, también le ha recordado: “Stanford Blatch es tan querido para mí y Willie le dio vida de una manera tan hermosa. Qué regalo para todos nosotros”.

Willie Garson nació en Nueva Jersey en el año 1964. Fue en torno a la década de los ochenta cuando consiguió su primer papel, en la miniserie Retrato de un asesino. Además de su papel como Standford Blacth, el actor ha participado en varias series, como The White collar, Hawaii 5.0, Cheers, Newhart, Mister Belvedere, Twin Peaks, Quantum Leap, La ley de Los Ángeles, Ally McBeal o Melrose Place. No obstante, fue su versión del amigo de la periodista Carrie Bradshaw la que le convirtió en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Descanse en paz.