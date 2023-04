¡Quedarán relucientes!: así hay que limpiar las sillas de plástico sucias

El plástico es una opción muy interesante para el mobiliario de casa porque resulta práctico, económico y muy fácil de mantener. Esto no significa que podamos olvidarnos de conservarlo en buen estado, y saber cómo limpiar las sillas de plástico sucias para evitar que la mugre acabe estropeándolas es algo importante. Sobre todo, claro, si están constantemente expuestas al viento y a la lluvia.

En general, éstos son dos de los principales elementos que provocan manchas superficiales en las sillas de plástico y debemos eliminarlas de forma permanente.

¿Cómo limpiar las sillas de plástico sucias?

Si te tomas esta molestia al menos una vez por semana, para sacar la suciedad será suficiente con pasarle un trapo o echarle agua. Pero si hace demasiado tiempo que no limpias tus sillas de plástico, puede que estos dos procedimientos no den buenos resultados. Y entonces no sirva de mucho.

La verdad es que como están en la intemperie se quedan muy sucias. Lo mejor es recubrirlas con un plástico o bien dejarlas debajo de un techo para resguardarlas de las inclemencias del tiempo.

Sin embargo, no hace falta que las descartes sino simplemente de que conozcas algunos trucos básicos para dejarlas como nuevas. Una vez que hayas retirado el polvo de la superficie con agua y un trapo, coge un recipiente y añade en él una taza de vinagre blanco, una cucharada de pasta de dientes y una cucharada de bicarbonato, revolviendo hasta conseguir una mezcla.

Lograda la mezcla, aplícala sobre la silla y pasa una brocha o una esponja para esparcirla bien llegando a todos los rincones. Permite que el preparado actúe durante una media hora, y luego cepilla con intensidad para remover la mugre que esté impregnada.

Notarás que la suciedad se va despegando poco a poco, pero para que quede reluciente aún requieres del paso final o definitivo. Tienes que volver a pasar un trapo con abundante agua tibia para deshacerte de la mezcla y evitar que cause reacciones alérgicas.

Si no cuando nos sentemos en ellas, se manchará la ropa y encima la piel puede acabar resintiéndose.

Para entonces, tu silla de plástico lucirá exactamente igual que cuando recién la habías comprado. Ten en cuenta estos consejos y también una limpieza general cada vez que las uses, no cuesta nada y evitará que se estropeen mucho antes. Además necesitan de un mantenimiento para que no estén siempre fuera, si no seguro que estarán siempre sucias.