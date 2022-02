Cuando compramos algo por internet deseamos tenerlo según el plazo establecido. Ahora bien, por problemas ajenos a nosotros, y muchas veces a la tienda donde lo compramos puede haber problemas. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir si se retrasa la compra online?

Con la pandemia, el ecommerce todavía ha explosionado más y compramos mucho más ahora por Internet que antes.

No más de los 30 días siguientes al pedido

Según la OCU; cuando compramos un producto de forma online, algo realmente cómodo para todos, la entrega no se puede retrasar más de los 30 días siguientes al día del pedido.

Algo que debes tener claro y que, ante cualquier duda, debes preguntar al comprador o a la web donde está tal producto antes si no lo sabes o no te queda nada claro.

¿Qué pasa si no hay stock?

El porqué se retrasa la compra online puede ser por muchos motivos. Desde haber un producto defectuoso, a retrasos por temas de transporte pasando porque no hay stock. Algo que no suele pasar porque al comprar este artículo ya debe establecer si está disponible o no.

Pero, si no se ha actualizado esa información y resulta que no tenemos el producto porque no está disponible, entonces la OCU expone que el vendedor debe informar sobre ello para recuperar el dinero. Se suele hacer entonces un reembolso y abonarse nuevamente lo que uno ha pagado.

¿Cómo recuperar el dinero?

Cada tienda online tiene establecido su plazo de tiempo para devolver el dinero, si no se ha recibido el producto solicitado. Según la OCU, unos 6 o 7 días a contar desde que se solicita la devolución es más que suficiente para recibirlo.

Reclamar el dinero

Cuando hay un retraso en la compra online, lo primero es ponerse en contacto con el vendedor, para esto primero debe haber un contacto o al menos un correo al que dirigirse en caso de que haya algún problema.

Si el dinero no llega ni el producto tampoco, se pueden hacer varias cosas como realizar una reclamación al servicio de atención al cliente con todas las pruebas necesarias que constaten que se ha comprado ese producto en su día.

Según la OCU; cuando el dinero sigue sin llegar y la empresa no se justifica o te da una justificación poco convincente, podemos reclamar el doble de la cantidad adeudada.

Y si esto no pasa, hay derecho a solicitar una indemnización por los daños y perjuicios.