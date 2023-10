Las mejores formas y paso para elegir el sofá cama para la habitación

Hay varios muebles que solemos tener en nuestras viviendas y que nos acompañan durante años. Por lo tanto, deberíamos ser cuidadosos a la hora de escoger el modelo ideal para cada lugar de la casa. Si te preguntas cómo elegir el sofá cama para la habitación, en este artículo vamos a ofrecerte algunas recomendaciones que te serán de mucha ayuda para seleccionar el correcto.

Se trata de uno de los mobiliarios más versátiles que solemos comprar para nuestro hogar, ya que debe adaptarse a diversos usos. Lo interesante del sofá cama para la habitación es que funciona como sillón o como cama, permitiéndonos recibir invitados y que estén absolutamente cómodos. Son una opción perfecta para las habitaciones de huéspedes, así que veamos en qué detalles fijarte.

Cómo elegir el sofá cama para la habitación

Su ubicación y medidas

Lo primero que deberías tener en cuenta es el espacio con el que cuentas. Si dispones de metros suficientes, puedes elegir un sofá cama sin ningún tipo de limitaciones. Pero si el hueco para colocarlo te restringe, empieza por tomar las medidas antes.

El uso más frecuente

Aunque puedas convertirlo en cama ocasionalmente, debes pensar cuál será la utilización más habitual que tenga este mobiliario. Siempre que escojas un mueble, prioriza el uso más frecuente porque así sufrirás menos las deficiencias que pueda llegar a tener.

La resistencia

En virtud de lo anterior, dependiendo de si estará más tiempo transformado en cama o como sofá, debes evaluar su resistencia. Generalmente estos productos son de mayor durabilidad con un mantenimiento adecuado, pero si vas a usarlo como cama a menudo, debes invertir en un modelo con un mecanismo resistente. Si vas a utilizarlo más que nada como sillón, puedes buscar un modelo barato.

Comodidad y estética

Éstos son dos conceptos que no necesariamente están enfrentados, pero no es raro que el sofá más cómodo no sea el más vistoso. Intenta encontrar un equilibrio entre confort y aspecto para que luzca a la vista pero también para que tus invitados duerman bien.

Sistema de desplegado

En la mayoría de los casos, los sofás cama se despliegan hacia un lado. Sin embargo, puede que requieras de otro sistema especial. Lo conveniente entonces es que preguntes al vendedor si puede ofrecerte un diseño fuera de lo común. Si van a hacerlo cama tanto invitados como tus hijos, es importante que el sistema de desplegado sea fácil e intuitivo, y que esté hecho a prueba de accidentes.