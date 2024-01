Más que una bebida: los usos de la gaseosa para limpiar

La gaseosa es una bebida totalmente conocida por todos. Y además de beber, también tiene otros usos que seguramente desconocías. Y puede hacer que tengas ropa y objetos impolutos. Estos son los usos de la gaseosa para limpiar.

Su misma composición resulta para la limpieza en la casa. Veamos qué cosas puedes limpiar con la gaseosa, y a qué debe su efectividad.

Los usos de la gaseosa para limpiar

Una de las cosas que hace la gaseosa es quitar la suciedad que se impregna en diversas superficies con mayor facilidad que los artículos clásicos gracias a una serie de ingredientes como los ácidos fosfóricos y carbónicos. Si has dejado de beberlas, aún puedes aprovecharlas.

Para quitar manchas

Si tienes alguna ropa que se haya manchado y has notado, tras uno o dos lavados en la lavadora, que la mancha no sale, prueba echando un poco de esta gaseosa en el interior de la máquina junto con el detergente tradicional y programando un lavado largo. Seguramente te sorprenda su capacidad para remover incluso las manchas más difíciles. Esas que los quitamanchas no sacan.

Para limpiar el váter

Limpiar el váter es una de las tareas más desagradables que existen, sobre todo si debemos pasarnos medio día haciéndolo. Afortunadamente los refrescos azucarados reemplazan a los químicos más fuertes y peligrosos con sólo dejarlos actuar un rato. Echa gaseosa en todo el interior del váter, especialmente en las zonas sucias, y tras unos minutos, frota suave con un cepillo.

Para el cabello pegajoso

No es normal que acabes con chicle u otras sustancias pegajosas en el pelo, pero si te ha pasado eso debes ser consciente de que no hay ninguna solución mejor que la gaseosa. Ésta ayuda para que despegues el chicle rápido y sin riesgo alguno. Vierte un poco del refresco en el mechón donde está el chicle y aguarda unos minutos. Y luego, retira lo pegajoso con cuidado.

Para limpiar las tuberías

¿Preocupado porque las tuberías del baño o de la cocina se atascaron? ¿Eres alérgico a los productos específicos para ese fin? Utiliza entonces gaseosa. Bastará con verter dos litros de esta bebida antes de irte a dormir, dejando que entonces esté el líquido ahí por la noche. Cuando te despiertes, echa agua caliente -varios litros si puedes-. Es posible que a esa altura el agua vuelva a ir bien como siempre.

Para limpiar el acero inoxidable

¿Tienes objetos de este material en tu vivienda pero ya no lucen como antes? Con este refresco podrás recuperar su brillo original porque es un gran desoxidante. Debes rociar la superficie oxidada y pasar una esponja, un trapo o un papel hasta que el objeto vuelva a brillar con su viejo color. Tómate un tiempo adicional para enjuagar con agua y presume de tus elementos antiguos.

Para limpiar joyas de plata

Y si hablamos de elementos antiguos, no podíamos dejar de referirnos a las típicas joyas de la abuela que quedan en algún cajón. Claro que hoy no se ven como antes, pero puedes darle una enorme alegría a tus seres queridos si las limpias con gaseosa. Solamente deberás sumergir las joyas en un recipiente repleto de esta bebida, y dejar unas horas para que actúe. Transcurrido un rato, extrae la plata del mismo y enjuaga las piezas en agua limpia. Si hace falta, friega las piezas.

Para limpiar los azulejos

¿Las paredes de casa están algo desgastadas y crees que podrían verse mejor? Antes de sustituirlos por otros nuevos, prueba pasándoles un trapo con esta bebida. Repite el procedimiento dos o tres veces para que no quede ningún rastro de polvo en ellos. Este truco también sirve para los suelos, además de cualquier superficie que esté recubierta de azulejos y distintas cerámicas.

Para limpiar sartenes y cazuelas

Con los años, los utensilios de cocina acaban acumulando partículas de comida. Vierte un poco de este refresco tan conocido y popular. Lo llevas directamente al fuego lento durante 30 minutos. Cuando se enfríe, friega la sartén o la cazuela con un estropajo para dejarla impecable.

Para despegar los bichos del parabrisas

Si vas a salir a la carretera o vuelves de un viaje, con este refresco podrás despegar los bichos pegados en el parabrisas. Echa un poco de la gaseosa encima de las partes manchadas y enjuaga con un trapo. A continuación, enjuaga con agua tibia.

Mezcla con pasta de dientes para resultados aún mejores

Esta bebida tiende a ser efectiva de por sí, pero puedes aumentar el potencial desengrasante y antioxidante con pasta de dientes. Mezcla el refresco con la pasta de dientes hasta que se forme una especie de espuma y aplica entonces sobre las superficies manchadas. Tras 5 minutos, la suciedad debería poder eliminarse con solamente pasar un trapo sobre la superficie que estaba afectada.