Estos consejos te servirán para no acumular ropa en la silla

Tú también has caído. Aunque quieres ser la más ordenada, siempre que tienes un mueble cerca, entonces dejas ahí toda la ropa. Y luego hay que volver a dejarla de nuevo en el armario. Te damos consejos para no acumular ropa en la silla sea de la habitación o del vestidor, en caso de que lo tengas así en casa.

De qué forma no acumular ropa en la silla

Guarda lo que te vas quitando al momento

Una cosa de evitar este mal hábito y no hacer que todo sea un caos es guardar al momento todo lo que nos quitamos cuando nos vamos a dormir y nos ponemos el pijama. Si está sucia, la ropa va al cesto de la ropa sucia y si está limpia entonces hay que guardarla en el cajón y armario.

Rutinas

Si esto te cuesta, cosa que es bastante sencilla, entonces debes establecer una especie de rutina del orden. no hace falta ser marie kondo para ello, pero con estos hábitos es más fácil que la ropa no se quede ahí días. verás que es más sencillo y lo tendrás todo ordenador al momento.

¿Para qué sirve a silla? ¿Es necesaria?

Debemos destacar que la silla está ahí porque tiene una función y no es dejar la ropa acumulada. Así que si es para sentarte la debes usar para esto, pero si está llena de cosas entonces no vas a hacerlo jamás.

Otra cosa es pensar si está ocupando un lugar innecesario, es decir, si realmente sólo está ahí para hacer esta otra función porque entonces ya la puedes quitar y no tendrás donde dejar la ropa más que en el sitio adecuado para ello.

Compra colgadores

Otro truco para quitarte este mal hábito es comprar un perchero, colgadores, un burro, etc. porque puede ser que tengas el armario en otro sitio o que ya no quepa nada más. en este caso, hay diversos percheros para ordenar mejor la ropa al momento y ya no tendrás que usar los muebles de la habitación para este fin.

Consejos