Aunque si realizas diversos trabajos para empresas lo que debes hacer es darte de alta de autónomo, hay determinadas concesiones si no llegas a un determinado cobro y dinero a final de mes. Es entonces cuando te interesa saber cómo hacer facturas sin ser autónomo. Porque hay maneras de hacerlo.

Esto sucede cuando uno empieza y casi no tiene clientes o bien se realizan trabajos extras que comportan un complemento al trabajo diario. Tales personas no están dadas de alta como autónomos.

Conoce cómo hacer facturas sin ser autónomo

Requisitos para no tener que ser autónomo

Para que todo sea legal, este tipo de trabajos “extra” necesitan de una factura conforme has realizado un trabajo. Normalmente tales trabajos no son habituales ni tampoco se puede ingresar una cantidad superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no hace falta estar dado de alta de autónomo si, tal como establece la Seguridad Social:

No se realiza esta actividad de forma habitual y no se ingresa una cantidad superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es decir, más de 950 € mensuales.

Realizar facturas sin ser autónomo

Lo ideal es que, para evitarte problemas y dudas, vaya a la seguridad social a preguntar o bien te asesores por un gestor que lleve estos temas.

En un inicio debemos inscribirnos en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, a través del modelo 036. En las facturas deberás establecer el IVA y el IRPF. Y cada trimestre liquidar el IVA que hayas acumulado en tales servicios. Algunas actividades (escritor, maquetación y otros quedan exentos de IVA, con lo que no hará falta realizar este trámite).

También existe la posibilidad de realizar estas facturas a través de una cooperativa de trabajo asociado. Debes pertenecer a la cooperativa, pagar una cuota y te ahorras tener que pagar tú tales impuestos. En este caso, consulta referencias porque también hay fraudes en este sentido.

Si no cumples con estas acciones, la Seguridad Social puede reclamar tus facturas y ponerte una multa, además de otras consecuencias.

Como decimos, esto es para trabajos puntuales. Si consigues más clientes, haces más trabajos de este tipo y tu facturación sube, lo correcto es que te des alta como autónomo. Para esto tienes que seguir una serie de requisitos como ir a la Seguridad Social y a Hacienda para cumplir con determinadas acciones. Actualmente, gracias a los programas online, es posible hacerlo prácticamente todo a distancia con lo que te ahorras desplazamientos.