El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha pedido a los sindicatos y a las organizaciones de autónomos cerrar ya el acuerdo de reforma del sistema de cotizaciones a la Seguridad Social de este colectivo. «Las tres asociaciones de autónomos firmaron en julio pasado que estaban a favor de reformar el sistema para cotizar por ingresos reales. Ahora tenemos que empezar a ver la parte final ya de esta negociación», ha señalado este miércoles en una comparecencia pública.

Sin embargo, las organizaciones de autónomos no han sido llamadas a reunirse y negociar con el Ministerio de Inclusión desde hace dos semanas. El lunes 7 de marzo estaban convocadas las partes a un nuevo encuentro y fue cancelado. Desde entonces, según fuentes del sector, no se ha convocado a una nueva reunión a las partes para seguir negociando y no ha habido contactos. A primera hora de la tarde de este miércoles no había fecha fijada para un nuevo encuentro.

La última reunión fue el 28 de febrero. Ese día, el Ministerio presentó una nueva propuesta de cotizaciones que volvía a una oferta anterior y que ya fue rechazada por ATA, la organización con mayor representación entre el colectivo y miembro de CEOE. Además de reimplantar el tramo número 12, el de los autónomos que declaren unos rendimientos netos de 3.620 a 4.050 euros, anunció que se comprometía a resucitar también el tramo número 13, el de más de 4.050 euros, lo que en la práctica supone elevar las cotizaciones que tienen que pagar estos autónomos.

El equipo de Escrivá anunció también en ese encuentro que modificaba las deducciones permitidas por los autónomos para calcular los rendimientos netos sobre los que tendrían que cotizar. En un primer momento era el 5% para todos, pero el ministro cambió su propuesta y la dejó en el 3% para los autónomos societarios y el 7% para los físicos.

De momento, y según las fuentes consultadas, la situación está así y no hay muchos avances. Los más reacios a firmar este acuerdo si no hay cambios son los representantes de ATA, que preside Lorenzo Amor. Por su parte, UPTA, ligada a UGT, que preside Eduardo Abad, son más favorables al acuerdo y defienden que sí hay avances.

El ministro Escrivá se ha escudado precisamente en esta división de opiniones entre las dos asociaciones mayoritarias. «Hay importantes diferencias entre las organizaciones de autónomos y nosotros estamos casi como meros árbitros de la negociación», ha dicho.

Un condenado negocia por Uatae

Mientras, por parte de Uatae, la asociación de autónomos ligada a Podemos, está negociando este acuerdo Miguel Ángel Abejón, condenado en 2018 a dos años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black de Bankia. Abejón, pareja de la secretaria general de Uatae, María Jesús Landáburu, era consejero de la entidad bancaria y se negó a devolver el dinero que gastó con la polémica tarjeta, 110.000 euros.