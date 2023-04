Los trucos para abrir hotmail sin tener Outlook: es posible

Si eres uno de los viejos usuarios de Hotmail que en su momento abandonaron el cliente de Microsoft por el surgimiento de Gmail, probablemente hayas notado, al intentar ingresar a tu antigua cuenta, que algunas cosas han cambiado y ahora se llama Outlook. Para casi todos los usuarios, el problema es que no disponen de esta app y quieren saber cómo abrir Hotmail sin tener Outlook.

No tiene sentido descargar e instalar Outlook si solamente vas a entrar una vez a tu perfil de Hotmail para revisar correos. Seguramente, en ese caso, lo más inteligente sería acceder a esos mails de una forma alternativa y sin necesitar la app.

Cómo abrir hotmail sin tener Outlook

Accede a la página oficial de Outlook y accede a la opción de «iniciar sesión». Haz click en esa opción y escribe tu nombre de cuenta hotmail y tu contraseña. Otra de las opciones para abrir hotmail sin Outlook es entrar directamente en la web de hotmail. La última opción es hacer click aquí y acceder a la cuenta de hotmail. Una vez estés dentro, haz click en las tres rayas que aparecen a la izquierda y podrás comprobar como se te abre un menú de opciones. Haz click sobre «correo» y verás como tu correo se carga sin ningún tipo de problema.

Si hablamos de Outlook, no es otra cosa que la versión actualizada de Hotmail, por lo que puedes entrar a tu cuenta de Hotmail antigua. Posee aplicaciones oficiales para casi todos los sistemas operativos, pero no hace falta descargarlas si no lo utilizas a diario.

Únicamente recomendamos que descargues la app si sabes que vas a usar este correo todos los días por estudio o trabajo.

La opción o el modo más directo de ver tus correos de Hotmail prescindiendo de la aplicación de Outlook es a través del navegador. Abre cualquier navegador como Chrome, Firefox o Safari y entra directamente a la página web oficial de Outlook, outlook.live.com.

El sistema va a pedirte tus credenciales, que consisten en el nombre de tu cuenta de Hotmail y la contraseña de ese perfil. Inmediatamente que des esta información que te solicitan, vas a visualizar todos tus correos recibidos y enviados desde Hotmail.

Es decir, ya no existe manera de evitar el servicio nuevo para llegar a una cuenta de Hotmail como podíamos al principio. Completada la migración, es indispensable pasar por esta novedad, pero, al menos, no hace falta descargar su aplicación oficial.