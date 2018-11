A diario utilizamos las manos para todo, más la derecha si somos diestros, más la izquierda si somos zurdos, pero sin duda son imprescindibles en nuestro día a día. Tener buen pulso en ellas es importante para muchas tareas. ¿Quieres saber cómo mejorar el pulso de la mano? Sigue leyendo y toma nota de algunos consejos para lograrlo.

Las manos a veces tiemblan aunque no sepamos por qué, y si no tiemblan no siempre se consigue tener un pulso perfecto para dibujar, escribir, grabar un vídeo, sacar una fotografía… Tareas cotidianas que puedes mejorar fortaleciendo tu pulso para que los resultados al realizarlas sean perfectos.

Pasos para mejorar el pulso de la mano

Dibujar y escribir: si necesitas mejorar el pulso de la mano a la hora de escribir y dibujar, un buen truco es hacer un poco más de fuerza al sujetar el lápiz. Con esto conseguirás que los trazos sean más precisos aunque utilices el lápiz suavemente. Hacer fotografías: un truco muy eficaz a la hora de hacer fotos con una cámara es respirar profundo y mantener la respiración mientras le das al botón de disparo. Está realmente comprobado que la mano tiembla menos cuando se hace esto. Ejercicio: hay ejercicios que se pueden hacer para mejorar el pulso de la mano, como por ejemplo intentar dibujar círculos que ocupen tres cuadrados de una hoja de cuaderno, 3 hacia arriba y 3 hacia un lado, lo que le haría ocupar 9 en total. No utilices nada para medir, solamente tu pulso y a mano alzada. Esforzándote en lograr la precisión hará que consigas tu objetivo de ganar equilibrio y firmeza en el pulso. Prueba una y otra vez hasta que lo hagas perfecto, y después con 4 círculos en vez de 3.

¿Conoces algún otro truco para mejorar el pulso de la mano?