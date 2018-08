¿Te has comprado un jersey de lana y te has dado cuenta de que es demasiado grande, o tal vez se ha dado? Quizás hace tiempo que lo tienes de modo que es imposible ir a cambiarlo, aunque si quieres que se haga más pequeño sigue leyendo y sabrás cómo encoger un jersey de lana, paso a paso, y de manera fácil.

Pasos para encoger un jersey de lana

Los jerséis de lana suelen encogerse de manera natural con cada lavado, pero si tienes uno de esos jerséis “oversize” que tanto se llevan ahora y no hay manera de que reduzca su tamaño, quizás es porque no lo lavas como deberías o no aplicas los remedios que explicamos ahora.

Primero de todo debes saber que para encoger un jersey de lana es necesario esto:

Agua tibia

Jersey de lana

Lavadora de carga superior

Toalla de felpa

Bolsa de lino

Secador de pelo

Botella con rociador

Aguja e hilo del mismo color de la tela

Pasos y métodos