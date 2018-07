Cómo saber si le gustas a una mujer

¿Has conocido a una mujer y crees que le gustas? ¿Deseas saber si tienes alguna posibilidad y quieres asegurarte antes pedirle una cita? Existen algunas señales qué sirven para saber si le gustas a una mujer así que atento, porque te las desvelamos a continuación.

Pasos para saber si le gustas a una mujer

Comprender o saber si le gustas a la mujer que precisamente te gusta es vital si quieres conquistarla en un mundo donde la competencia crece hora por hora.

Podría ser una chica o mujer que:

Algunos de tus amigos te acaban de presentar;

Asiste a tu propio lugar de trabajo;

Asistt a tu propio curso de inglés / guitarra / teatro / canto / etc.

Asiste a tu propia universidad.

No hace falta decir lo importante que es saber si le gustas a una mujer ya que si te gusta, y deseas poder proponerle una cita, quizás te sea más fácil abrirte y ser sincero con tus sentimientos.

Las mujeres, al igual que todos los seres humanos, constantemente envían señales de interés o inconsciencia ya sea inconscientemente o no. Depende de los humanos entender y capturar estas señales para usarlas en su beneficio. A continuación, te daremos una lista de las señales de interés más extendidas si deseas saber si le gustas a una mujer:

Contacto visual

Una chica interesada tendrá (durante una buena parte del tiempo que pasáis juntos) sus ojos puestos en ti, incluso y sobre todo a distancia. Si la mujer mantiene el contacto visual, o si baja la mirada cuando la miras también, es un indicador de interés.

Por ello debes hacer que el contacto visual entre vosotros sea constante. Cuando ella te mire, debes mirarle. De vez en cuando sonríe cuando la mires y si te responde con una sonrisa, puede ser otra señal.

Hace preguntas

Recuerda siempre que una mujer nunca hace “nada por nada”. ¿Qué significa esta expresión? Si ella te hace alguna pregunta, como que está interesada en tu trabajo, tus ambiciones, tus sueños, o tus aficiones, significa que está interesada en lo que tiene que decir .

Ella quiere descubrir tu mundo y esta será entonces tu oportunidad de abrirte y que podáis conoceros algo mejor.

Se ríe de tus bromas

En la cabeza de una mujer, este es el indicador más poderoso para hacerte entender que ella está interesada en ti. Cuando se ríe de los chistes que haces (incluso de forma bastante obvia y burda), significa que quiere hacerte comprender que no le eres exactamente indiferente.

Mi consejo es no hacer demasiados chistes tratando de impresionarla (especialmente al principio), incluso si ella se ríe de los anteriores.

No deja que le toques

Una mujer que no está interesada (como ya debes saber), no dejará para nada que la toques. El toque de un extraño si no tiene interés es es algo molesto para la mujer, y lo evitará tanto como le sea posible. Entonces, si por ejemplo tocas el hombro de la chica mientras hablas con ella o de repente la rozas al subirte al mismo autobús que ella y no se aparta o sencillamente te sonríe, es que le gustas.

Eso sí no debes hacer un toque exagerado y sobre todo, no debes tocar partes de su cuerpo íntimas o delicadas. Puedes tocarle por ejemplo el brazo o la mano, de modo que provoques su reacción y compruebes si le gustas o no,

Te toca

Esta es la “parte avanzada” de la señal anterior. Si tocas a la chica y ella se mueve alternativamente tocándote a su vez, es como si estuviera diciendo: “Quiero que me toques y quiero tocarte. Me gustas ” .

Se humedece o muerde sus labios mientras habla

Este es otro indicador de interés muy importante y difícilmente identificable. Cuando nos enfrentamos con una persona que nos gusta, mientras prestamos mucha atención a lo que dice, se producirán momentos en los que se tenderá a fantasear (fantasear sobre lo hermoso que es besarla, hacer el amor, etc.).

Eso es exactamente lo que piensa una mujer cuando se muerde o humedece los labios mientras habla contigo (a veces lo hacen inconscientemente), pero debes saber que esta es una señal delicada que pyede dar a error.

Juega con su cabello

Las mujeres le dan mucha importancia al cabello y se dice que un modo de seducir para ellas es tocarse el pelo, o mover su melena de un lado a otros. Fíjate si hace algo así y podrá ser identificativo que le gustas.

Te pregunta si tienes novia

Puede que sea de las señales más claras para saber si le gustas. Si cuando hablas con la mujer que te gusta, esta lleva la conversación hacia el terreno amoroso y tiene interés en saber si tienes novia o pareja, es que realmente le gustas.

Te pregunta como es tu chica habitual

Del mismo modo, si en vuestras conversaciones intenta averiguar como te gustan las chicas, deberías pensar que le gustas.

Espera para saludarte

Por último podemos señalar que una mujer a la que le gustas siempre va a intentar saludarte de manera especial. Si trabajáis juntos y llega y hay más gente esperará antes de darte los buenos días. Si vivís quizás en la misma calle o edificio y os veis por la calle te mirará y te saludará y además te sonreirá.

Estas son quizás las señales más claras para saber si le gustas a una mujer. Existen otras que puede que hayas captado, de modo que debes reunir todas estas señales, alimentar tu valor e intenta hablar con ella de manera sincera para preguntar si desea salir contigo.