Cómo escribir una carta de solicitud

¿Has de escribir una carta para solicitar una petición. un empleo o quizás un presupuesto? El modo formal para ello es escribir una carta de solicitud, algo que puedes hacer de manera fácil con los pasos que te ofrecemos a continuación.

Qué es una carta de solicitud

Una carta de solicitud, es un tipo de carta en el que escribimos una demanda o solicitud hacia la persona o entidad que la va a recibir. Es el modo formal en el que por ejemplo podemos pedir un empleo a una empresa a la que hayamos enviado un currículum o si por ejemplo hemos de solicitar un catálogo a una empresa o tienda.

Existen muchos tipos de plantillas online que pueden servirnos para poder escribir una carta de solicitud pero pocas que sean genéricas o que expliquen el modo de hacerlo para cualquier circunstancia en la que tengamos que escribir una carta de solicitud. Por ello, queremos explicarte ahora paso a paso y de manera fácil, cómo puedes escribir este tipo de cartas.

Pasos para escribir una carta de solicitud

Elige siempre un papel que sea de buena calidad y una vez lo tengas, haz tu carta de solicitud del siguiente modo:

Encabezamiento

Comienza con una sola línea en la que debes escribir el modo en el que te diriges a la persona que recibe la carta además debes incluir primero la fecha

Excmo. Sr: Para dirigirte por ejemplo a un alcalde o a un rector de universidad

Para dirigirte por ejemplo a un alcalde o a un rector de universidad Ilmo. Sr: Para dirigirte al director de una empresa, un jefe o un decano de universidad.

Para dirigirte al director de una empresa, un jefe o un decano de universidad. V.M.: (Vuestra majestad) Para dirigirse al rey

(Vuestra majestad) Para dirigirse al rey A.R.: (Alteza Real) Para dirigirse a un príncipe

(Alteza Real) Para dirigirse a un príncipe Santísimo Padre: Para dirigirse al Papa; así como Eminencia , para referirnos a los cardenales o Excelencia , para referinos a los obispos.

Para dirigirse al Papa; así como , para referirnos a los cardenales o , para referinos a los obispos. Muy señor mío: El modo más “informal” de hacer el encabezado, podemos utilizarlo para dirigirnos por ejemplo a un encargado de empresa, a un gerente, o a la propia empresa, o a una persona que trabaje en un estamento oficial pero no ostente un cargo superior.

Datos

Una vez hemos escrito el encabezado pasamos a escribir nuestros datos, o los de la persona que hace la solicitud, con nombres, apellidos, DNI y podemos añadir si queremos el domicilio.

Exposición

Comenzamos entonces a escribir el primer párrafo. Lo mejor es que pongas “EXPONE” así en mayúsculas y seguido de esto, escribes qué te ha motivado a escribir la carta. Si tienes varios motivos para hacer la solicitud debes ponerlos separados por líneas numeradas y encabezadas todas ellas por un “QUE“.

Solicitud

Tras la exposición tendremos entonces que escribir la solicitud. Podemos hacer la solicitud con una descripción o los datos de esta de manera más o menos detallada, pero siempre debe ir precedida de la palabra “Solicita” o “Suplica”.

En este párrafo se resume con total claridad el objeto de la instancia. Se suele iniciar con la palabra “Solicita:” o “suplica:” y a continuación la descripción con datos concretos de la solicitud.

Final o cierre

Una vez has hecho la solicitud, deberás despedirte de modo educado con un por ejemplo “Por la presente” y seguido de esto deberás añadir lugar y fecha (si ya lo has hecho arriba no hace falta) y como no, tu firma.

Ejemplo de carta de solicitud:

Madrid, 21 de Junio 2017

Muy señor mío:

Yo Juan López García, con DNI 44777733-H, y domicilio en la calle del Pico 43 2º1ª en Madrid,

EXPONGO: Que en virtud por lo dispuesto en la ley 777, tengo deseo de poder solicitar que eliminen de sus archivos cualquier tipo de información privada con respecto a mi persona, por lo que

SOLICITO:

Que se eliminen los datos personales sobre mi persona Que se justifique a la dirección proporcionada mediante carta con acuse de recibe

Sin más reciba un cordial saludo.

Firma