Cómo aliviar el estreñimiento crónico

¿No consigues ir al baño de forma regular? Pues, ¡cuidado!, puede que tengas estreñimiento crónico. Y es que padecer estreñimiento, va más allá de ser una incomodidad a la que, prácticamente, ya te has habituado. Porque si no eliminas lo que sobra, estarás poniendo tu salud en una situación muy peligrosa.

Por qué tienes estreñimiento crónico

El estreñimiento crónico, afecta a millones de personas en todo el mundo, y la principal causa es, sin duda, la mala alimentación. Una dieta equilibrada y rica en fibra, te ayudará a mejora el tránsito intestinal, impidiendo el estreñimiento. Y no olvides beber mucha agua, es ideal para mover el intestino.

Y es que no todo el mundo es regular a la hora de ir al retrete, y el vientre de algunos, parece que se relaja demasiado en ocasiones y no hace bien su trabajo. Pero no es porque no sepa, es más bien porque tú se lo impides. Las grasas, el exceso de café o el azúcar, pueden provocar estreñimiento en algunas personas. La falta de ejercicio físico, el sedentarismo y el consumo de ciertos medicamentos, también podrían estar detrás de un caso de estreñimiento severo.

Como consecuencia de esto, la persona que sufre estreñimiento, padece dolores de barriga y gases de manera habitual, molestias en el ano y en el recto, e incluso, puede llegar a dañar los nervios del intestino. Además, provoca estrés. Vemos, pues, hasta qué punto es importante ser regular.

Remedios caseros para aliviar el estreñimiento crónico.

