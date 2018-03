Cómo vivir solo

Vivir solo, es mucho mejor de lo que en principio pudiera parecer, y es que según las estadísticas, la mayor parte de las personas que viven solas son más felices. Por eso, cada vez más personas toman la decisión de vivir en soledad, y en pocos años, casi la mitad de las viviendas estarán habitadas por una sola persona.

Esto no significa que todavía no queden románticos en el mundo, que sí los hay, y también personas que, simplemente no pueden vivir solas por diferentes motivos. Pero para vosotros, por si de repente cambiáis de opinión, también va este artículo. ¡No perdáis detalle!

Vivir solo, ¿por qué cada vez es más común?

Muchas personas desconocen las ventajas y los placeres de la vida en soledad, y por eso, encuentran en la vida en pareja, su ideal. En ocasiones este tipo de ideales, se vienen abajo. La realidad muestra su lado más amargo y lo que en principio parecía perfecto, al final se ha convertido en una auténtica pesadilla, en un infierno insoportable. Finalmente viene la separación y la amargura. Así que, para qué complicarnos, ¡lo mejor es vivir solo!

Es que las ventajas de vivir solo son infinitas: duermes a pierna suelta, entras y sales de casa cuando te da la gana, sin tener que dar ningún tipo de explicación, y por si fuera poco, el sofá es todo para ti, igual que el mando de la tele, podrás vez lo que tú quieras siempre. Comes lo que quieres y a la hora que quieres, y si no tienes ganas, no necesitas vestirte para hacerlo, ni tan siquiera lavarte, ni peinarte. ¡Nadie te ve!

Además, vivir solo es lo mejor cuando tu objetivo es crecer profesionalmente, ya que estarás más centrado y tendrás más tiempo para ti. Lo mismo, si estás estudiando, porque una pareja puede llegar a ser una distracción. Serás libre como el viento, y aprenderás a conocerte mejor, y esta puede que sea la mayor de las ventajas de vivir solo. ¿A qué te está empezando a apetecer? Pues te vamos a decir cómo hacerlo.

Vivir sólo y no morir en el intento en sencillos pasos