Cómo hacer un centro de mesa original

Si quieres un centro de mesa original, divertido, y muy fácil de hacer, te proponemos una idea, hacer tu propio centro de mesa con dulces. No sólo es barato, sino que además decorará a la perfección cualquier mesa en todo tipo de celebración, fiesta o evento. Aunque, en los cumpleaños infantiles, bautizos, comuniones o cambio de ciclo escolar, son ideales. Claro que, ¿a quién no le gusta un dulce? Pues eso, que si no eres tan joven y quieres sorprender a tu pareja con un bonito detalle en esa cena tan especial, también puedes hacerlo, ¿Por qué no? Así que, si quieres aprender a hacer uno tú misma, aquí te vamos a enseñar para que te quede bien chulo.

El centro de mesa y sus estilos

El centro de mesa es un elemento de decoración que, como bien indica su nombre, adorna el centro de una mesa, a fin de mejorar la estética de la misma y suele combinar con el resto de elementos que se encuentran en ella, como la vajilla, la mantelería o la cubertería. Los centros de mesa varían en función de las diferentes culturas, por lo que si tenemos invitados de fuera del país, podemos sorprenderlos con motivos pertenecientes a su tierra, a su lugar de origen. Te aseguro que les encantará.

Pero lo que triunfa últimamente, es el centro de mesa temático, en función de la celebración, que puede ser Navidad, Halloween, San Valentín, la estación del año, bodas, eventos de empresa, graduaciones universitarias, etc. Vemos, pues, que el abanico de posibilidades es enorme.

Los materiales más comúnmente empleados para confeccionar un centro de mesa son: flores, frutas, hortalizas, ramas, pequeñas plantas, piedras velas, y más recientemente, dulces, sin duda, los preferidos de los más peques.

Hacer un centro de mesa combinando dulces y otros objetos