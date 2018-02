No use zapatos demasiado apretados o sintéticos

Los hongos adoran los ambientes húmedos, oscuros y mal ventilados, ya que les proporcionan las condiciones adecuadas para multiplicarse y propagarse. Así que trate de permanecer el menor tiempo posible en la humedad durante el invierno. No uses un material que no permita que la piel respire como el plástico, y se recomienda usar zapatos de cuero, con posibles aberturas para permitir la ventilación de los dedos.