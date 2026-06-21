Entraron en una cueva hace 14.400 años con simples ramas de pino y recorrieron 800 metros bajo tierra

Un estudio publicado en la revista Quaternary International ha desvelado que exploradores prehistóricos hace 14.000 años lograron recorrer hasta 800 metros en una cueva gracias a un sistema de iluminación insólito para la época: unas ramas de pino que se utilizaron para alumbrar el camino. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este hallazgo que ha tenido lugar en la cueva de Basura, localidad en Toirano, en el noroeste de Italia.

La cueva de Basura, situada en el noroeste de Italia, ha sido el escenario de un importante descubrimiento que ha tenido lugar en el marco de un proyecto de investigación denominado «Basura revisitada». Los arqueólogos más importantes del país han puesto el foco en este lugar después de unos primeros hallazgos de las huellas fosilizadas que dejaron en un sendero un grupo de humanos acompañados por un perro hace 14.000 años y también por el impresionante yacimiento de huesos de oso cavernario del Pleistoceno medio. Este estudio tenía el objetivo de comprender la naturaleza de la presencia humana y animal en la cueva.

Además de los datos proporcionados sobre la actividad humana del Paleolítico Superior Tardío en la cueva de Basura, este estudio también desveló un curioso método de iluminación que había hecho que los exploradores de la época se adentraran hasta 800 metros en una cueva oscura hace 14.000 años. Para ello utilizaron ramas de pino en un descubrimiento insólito en la historia de la humanidad. Este era el elemento clave con el que podían hacer antorchas en la prehistoria.

La cueva con más historia de Italia

«Las investigaciones arqueobotánicas y la actividad experimental realizadas en la cueva de Bàsura (Toirano, noroeste de Italia) revelan pistas sobre los sistemas de iluminación de las cuevas epigravetienses», así reza el titular del estudio publicado en la revista Quaternary International en el que este grupo de arqueólogos liderados por Daniele Arobba y Rosanna Caramiello, que han sido los coautores de esta investigación que ha dado la vuelta al mundo.

«El estudio aporta nuevas perspectivas sobre los patrones de exploración humana en los sistemas de cuevas paleolíticas, destacando el uso de ramitas de pino de pequeño diámetro como fuente de luz. La interpretación del entorno vegetal local se ha inferido a partir de la evidencia palinológica», se puede leer en el abstracto de este estudio que también profundiza más sobre los métodos que siguió este grupo de exploradores que hace 14.000 años se adentró 800 metros en una cueva a oscuras.

«El análisis palinológico realizado en muestras del espacio más interno de la cueva ‘Sala de los Misterios’ sugiere que el paisaje circundante consistía en un bosque disperso de pinos del tipo Pinus sylvestris/mugo, intercalado con formaciones herbáceas esteparias», escriben los autores en las primeras líneas de este estudio.

Estos arqueólogos develaron un estudio experimental con el objetivo de comprender los sistemas de iluminación adoptados en la cueva y para ello reconstruyeron la naturaleza de los instrumentos de iluminación y la forma en la que los exploradores se movían por la cueva. «La prueba confirmó la quema de pequeñas ramitas en lugar del uso de antorchas», dicen en el abstracto.

«El uso de ramitas se infiere a partir de los rastros de ramas de pequeño diámetro obtenidas del tipo Pinus sylvestris, utilizadas individualmente o atadas en pequeños manojos. El experimento reveló que, a pesar de su pequeño tamaño, la quema de ramitas produce suficiente luz para garantizar una mayor permanencia en la profundidad de la cueva y un camino seguro de regreso, y al mismo tiempo minimiza el deslumbramiento y el rápido consumo de leña», dicen los investigadores en este estudio.