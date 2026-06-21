Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 21 de junio de 2026, aunque no se descartan algunos intervalos de nubes bajas matinales en las áreas costeras. Las temperaturas presentarán un ligero ascenso en las mínimas y un aumento en las máximas en la mitad oriental, mientras que en el extremo occidental se espera un ligero descenso. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados de componente este en la parte oriental y suroeste en la occidental, destacando un levante ocasionalmente fuerte en el litoral almeriense.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 21 de junio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde este cálido día se presentará sin la amenaza de lluvia. Los rayos del sol comenzarán a asomarse a las 07:03, prometiendo un fresco despertar con temperaturas que rondarán los 23 grados. A medida que avanza la jornada, el mercurio se elevará y se espera que alcance un máximo de 39 grados, mientras el viento, moderado, soplará desde dirección sureste a unos 10 km/h, llevando consigo un suave murmullo entre las palmeras.

Ya por la tarde, la calor será abrazadora y la sensación térmica podría acercarse a esos mismos 39 grados, creando un ambiente algo pesado, con una humedad que, aunque ligera en la mañana, alcanzará momentos de 80%. A medida que el sol se despida a las 21:47, el cielo se ira vistiendo de un sinfín de tonalidades, marcando el final de un día que, sin duda, invitará a disfrutar de las terrazas y los rincones al aire libre.

Córdoba: brisas inusuales y cambios repentinos

El sol asoma en Córdoba con un brillo tímido, mientras una inusual brisa agita las hojas de los árboles, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la mañana, las nubes se aglomeran y la temperatura sube hasta los 41 grados, creando una atmósfera densa y calurosa.

Sin embargo, por la tarde, las tornas cambiarán radicalmente. Un viento fuerte de hasta 70 km/h hará su aparición, trayendo consigo la posibilidad de lluvias intensas y un descenso térmico que podría dejar a muchos con sensación de 21 grados. Recomiendo estar preparados, ¡no olvide el paraguas!

En Huelva, cielos parcialmente nublados y brisa suave

La jornada se presenta con un tiempo templado y cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 31 grados, con una leve brisa que agitará suavemente el ambiente, disfrutando de una sensación térmica máxima de 33 grados, perfecta para disfrutar al aire libre sin preocupaciones de lluvia.

Es un día ideal para pasear por los alrededores o realizar actividades al aire libre, disfrutando de un ambiente tranquilo. Aprovecha la tarde para salir y disfrutar de la calidez, mientras el viento suave acompaña a un cielo que no debería dar sorpresas.

Cielo despejado y ambiente cálido en Cádiz

Este hermoso día en Cádiz amanece con un cielo despejado que invita a disfrutar de la jornada. Con temperaturas que rondarán entre los 24°C de la madrugada y alcanzarán los 29°C en su punto más cálido, se prevé un ambiente cálido, aunque la sensación térmica puede llegar a los 34°C, por lo que es importante mantenerse hidratado. Además, el viento soplará de forma moderada desde el sur a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que aportará cierta frescura a la tarde.

La humedad, que oscilará entre el 50% y el 90%, podrá hacer que el ambiente se sienta bastante pesado. Sin embargo, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de la luz del sol que estará presente durante cerca de 15 horas, desde su salida a las 7:07 hasta la puesta a las 21:46. La tarde se mantendrá con la misma tónica agradable, ideal para pasear por la playa o disfrutar de un café al aire libre.

Jaén: cielos nublados con aumento de calor

La mañana en Jaén se presenta con cielos parcialmente nublados, ofreciendo un ambiente fresco y agradable con temperaturas que rondan los 25 grados. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga similar, aunque la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente por la tarde, cuando el termómetro podría alcanzar los 39 grados. Es recomendable llevar consigo agua y alguna prenda ligera, ya que el calor se intensificará y el viento de 15 km/h podría ofrecer un ligero alivio en las horas más cálidas.

Cielo despejado y calor intenso en Málaga

Las primeras horas traen una suave brisa y un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que rondan los 25 grados. A medida que avance la jornada, el sol hará acto de presencia y el termómetro alcanzará tranquilamente los 34 grados, ofreciendo un contraste notable con las frescas horas de la mañana.

Con la tarde despejada, se recomienda a los malagueños disfrutar del buen tiempo, no obstante, es prudente mantenerse hidratados, ya que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 36 grados. El viento soplará moderadamente del sureste, lo que aportará un toque agradable al calor estival.

Granada: agradable día soleado para pasear

Esta jornada en Granada comenzará con un cielo despejado y temperaturas agradables alrededor de 22 grados, creando un ambiente ideal para salir a disfrutar del día. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, aportará un toque fresco a la mañana sin riesgo de lluvia.

A medida que avance el día, el sol continuará brillando y la temperatura se elevará hasta alcanzar un máximo de 21 grados. Es recomendable optar por ropa ligera y cómoda para disfrutar al máximo del tiempo soleado. Así que, ¡sal a pasear y aprovecha este agradable día granadino!

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una mañana cálida con temperaturas que alcanzarán los 28 grados. A medida que el día avanza, el sol brillará intensamente, elevando el termómetro hasta los 38 grados por la tarde, mientras el viento soplará suavemente desde el sur a 10 km/h, proporcionando un agradable alivio.

A medida que la tarde se acerca, se recomienda disfrutar de las horas al aire libre, pero con precaución, ya que la sensación térmica podría rozar los 39 grados. La humedad relativa alcanzará máximas del 70%, por lo que se aconseja hidratarse bien y buscar sombra cuando el sol esté en su punto más alto, antes de que se despida a las 21:32.