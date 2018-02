Llega San Valentín 2018 y los enamorados van pensando en el mejor regalo posible, pero ¿un regalo sin una bonita felicitación es un buen regalo? Diríamos que no. Puedes poner a prueba tu creatividad. Echa a volar tu mente y realiza la tarjeta más bonita que complementará tu regalo y ¿por qué no? El regalo puede ser esta maravillosa felicitación. Sigue los siguientes pasos para poder hacer una tarjeta de San Valentín romántica y perfecta para tu pareja.

Materiales:

Te has decidido, pero no sabes qué comprar ni como hacer la felicitación de San Valentín para tu pareja. No olvides comprar o tener a mano los siguientes elementos:

Tijeras

Cutter

Un pegamento de barra (no uses cola, pues este es muy pegajoso y traspasará el papel)

Cartulina en diferentes tonos (es el elemento más importante, pues será el color escogido para hacer la tarjeta. Tratándose de San Valentín deberás apostar por el color rojo.)

Una plantilla de un corazón si no eres muy bueno o buena pintando.

Pasos para hacer una felicitación de San Valentín