Ni Géminis ni Escorpio: estos son los signos más infieles del horóscopo

La infidelidad es un tema que siempre genera debate y curiosidad, especialmente cuando se analiza desde el punto de vista astrológico. A menudo, ciertos signos del zodiaco son señalados como más propensos a caer en esta conducta. Aunque Géminis y Escorpio suelen estar en el punto de mira cuando se habla de infidelidad, los expertos en astrología señalan que hay otros signos con características que podrían incrementar su inclinación a ser infieles.

Libra, Sagitario, Acuario, Aries y Leo, por ejemplo, tienen algunos rasgos que, en combinación con circunstancias particulares, pueden influir en su comportamiento dentro de una relación. Desde la búsqueda de libertad y aventura, hasta la necesidad de atención o validación, cada signo zodiacal tiene motivaciones que podrían llevarlos a caer en la tentación. Sin embargo, es importante destacar que la infidelidad no está determinada únicamente por el horóscopo, sino también por factores emocionales, personales y de la propia relación.

Los signos del zodiaco más infieles

Aunque Géminis y Escorpio son considerados los más infieles del horóscopo, la astrología revela que otros signos del zodiaco también pueden tener tendencia a la infidelidad. Factores como el deseo de libertad, la necesidad de atención o la búsqueda constante de emociones los impulsan a buscar nuevas aventuras fuera de su relación.

1. Libra

Libra es un signo encantador y social, regido por Venus, lo que les da un magnetismo natural. Les gusta agradar a los demás y coquetear, lo que puede generar problemas en sus relaciones. Buscan constantemente la validación externa y, aunque no lo hacen con malicia, a veces cruzan límites. Su indecisión también puede hacer que se sientan insatisfechos en sus relaciones sin saberlo, lo que los lleva a buscar fuera lo que creen que les falta. Aunque no son infieles por naturaleza, si se sienten descuidados desde el punto de vista emocional, pueden caer en la tentación para mantener su equilibrio interno y evitar conflictos.

2. Sagitario

Sagitario ama la libertad y la aventura, y busca constantemente nuevas experiencias. Regido por Júpiter, este signo tiene una naturaleza inquieta que lo impulsa a explorar tanto física como emocionalmente. La monotonía en una relación puede ser abrumadora para Sagitario, lo que lo lleva a buscar emociones fuera de ella. No ven la infidelidad como una traición, sino como una forma de vivir intensamente. Además, su honestidad brutal hace que no teman admitir que ya no están felices en una relación. Si sienten que su libertad está limitada, pueden buscar una salida en la infidelidad, siempre en busca nuevas emociones.

3. Acuario

Acuario es conocido por su independencia y desapego emocional. Regido por Urano, es un signo innovador y poco convencional que valora su libertad por encima de todo. Aunque son leales, tienden a desconectar emocionalmente si una relación se vuelve demasiado demandante o restrictiva. Acuario es más propenso a la infidelidad intelectual que física, iniciando conexiones emocionales o mentales con otros antes de actuar. Racionalizan la infidelidad, viéndola como algo sin importancia real, especialmente si no hay una fuerte conexión emocional involucrada. Para Acuario, su deseo de libertad y autonomía es primordial, lo que a veces los lleva a relaciones fuera de la norma.

4. Aries

Aries, regido por Marte, es impulsivo, apasionado y competitivo. Su naturaleza de fuego lo impulsa a perseguir lo que desea sin pensar demasiado en las consecuencias. Esta impulsividad puede llevar a Aries a ser infiel en momentos de debilidad o bajo una fuerte atracción física. Aries disfruta de la conquista, pero una vez que ha logrado su objetivo, puede aburrirse y buscar nuevas emociones. Aunque es leal a quienes ama, Aries no tolera bien la rutina. Si la relación pierde chispa, es probable que busque fuera la emoción y pasión que cree que ha perdido, guiado más por sus impulsos que por la lógica.

5. Leo

Leo, regido por el Sol, es carismático, seguro y disfruta ser el centro de atención. Busca admiración y halagos, y si no los obtiene de su pareja, puede encontrarlos en otra persona. Para Leo, la infidelidad a menudo está relacionada con su necesidad de validación. Si no se sienten valorados o atendidos, buscarán a alguien que les brinde esa admiración. Además, Leo disfruta del drama y la emoción, lo que puede llevarlos a buscar situaciones emocionantes fuera de su relación. No son infieles por naturaleza, pero si su pareja no les presta la atención que creen merecer, buscarán llenarlo con nuevas experiencias.

Aunque la astrología señala ciertos signos como más propensos a la infidelidad, entre ellos Libra, Sagitario, Acuario, Aries y Leo, la realidad es que la infidelidad no depende únicamente del zodiaco. Factores emocionales, experiencias personales y dinámicas de relación juegan un papel crucial en este comportamiento. Al final, aspectos fundamentales como la confianza, el respeto mutuo, la comunicación abierta y el compromiso son esenciales para evitar que este tipo de situaciones afecten la estabilidad y el bienestar de una relación.