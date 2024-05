Horóscopo hoy 8 de mayo: predicción para conseguir lo que desees de esta luna nueva

Hoy nos enfrentamos a una terrible luna nueva que ha acabado siendo la gran protagonista de estos días. Considerada la luna de la abundancia por su conexión con el signo de Tauro, uno de los más materialistas del zodiaco. Toca pedirle a la luna una serie de detalles que quizás no esperaríamos y serían totalmente inesperados.

La predicción, este horóscopo, nos invita a desear y a expresar nuestros mejores deseos en estos días del mes de mayo que nos invitarán a avanzar en estos tiempos que están por llegar. Prepara la libreta para llevar a buen puerto estos rituales que pueden darte muy buenas sensaciones.

Aries, tienes que hacer este ritual

Prepara unas hojas de laurel que acabe siendo la que marque una diferencia importante. Escribe en cada una de las hojas aquello que deseas y verás como se acabará cumpliendo de una forma o de otra. En esencia, lo que buscas es una opción más determinante que pueda ser la que marque la acción en estos días próximos.

Tauro te sientes perdido

Tanto dinero o proyectos tienes a tu alrededor que quizás tengas que elegir de forma casi inesperada este cambio que puedes necesitar. Esta luna nueva consulta a tus ancestros qué es lo que necesitas. Lanza una moneda al aire o intenta decirle al universo qué es lo que te está esperando en este preciso momento.

Géminis cumple con tus nuevos hábitos

Demuestra al universo que realmente estás en posesión de hacer algo nuevo que quizás te acabe esperando. De una forma o de otra, tocará estar pendiente de una actitud que parece que no termina de agradarte o de rodearte. Habrá llegado la época de cambios que siempre has deseado empezar a sentir.

Cáncer tienes que ser firme

Toca afrontar un nuevo cambio de tiempo que en tu corazón te estará marcando un antes y un después. Una situación que puede acabar siendo la que marque el inicio de una etapa de prosperidad. Tienes que darle alas a tu potencial y no permitir que nadie te diga que no puedes, sí puedes y más en esta luna.

Leo tienes que hacer esto si quieres ser rico

Te gusta el lujo y seguramente eres de las personas a las que más vas a querer conseguir un extra de buenas sensaciones. Por mucho que quieras o no empezar desde cero a gestionar más recursos, no llegarán, a menos que empieces a dejar salir, una serie de agradecimientos que debes poner en práctica.

Virgo aprovecha esta luna para hacer limpieza

A la hora de dejar salir un poco de estabilidad a tu día a día, empieza a gestionar algunos detalles que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Todo lo que deseas puede llegar, pero para dejar entrar algo nuevo, dejes sacar cosas que hasta la fecha quizás no terminas de usar como deberías.

Libra parece que te centras en lo incorrecto

Tus propios bloqueos aparecerán de una manera especial con un saber estar que quizás vas a poder poner en práctica de forma ejemplar. Las cosas pasan por un motivo y quizás deberás plantearte el cambio que debes poner en práctica ahora. Tus pensamientos no son los correctos, a menos que los dirijas en otra dirección.

Escorpio tu ritual de la luna llena es poderoso

El poder de un ritual que puede cambiar por completo todo tu mundo está en tus manos. Especialmente cuando estás pendiente de una serie de elementos que son fundamentales y que quizás no tenías en cuenta. Hasta ahora no te has dado cuenta de lo especial que puedes llegar a ser, tu poder está dentro de ti.

Sagitario asume el error y corrígelo

Estás a tiempo de cambiar por completo el enfoque con el que has orientado tu vida. Realmente has podido conectar una serie de elementos que son fundamentales y que quizás no son los correctos. Con un poco de atención, puedes y debes empezar a servirte para realizar un pequeño cambio de vida que atraerá la riqueza a tu vida.

Capricornio te conectarás con el tiempo perdido

El tiempo para ti es dinero, especialmente cuando estás tan pendiente de unas consecuencias que quizás pueden llegar sin hacer apenas ruido. Para ganar tiempo, también necesitas estar dispuesto a hacerte con una buena cantidad de dinero que puede acabar siendo determinante en todos los sentidos.

Acuario enciende una vela amarilla

El dinero que tanto necesitas puede llegar a tu vida, es cuestión de ponerse manos a la obra con él, especialmente con la mirada puesta a un destino que realmente puede llegar a ser lo que estás buscando. Todo puede cambiar y lo empieza a hacer cuando estés listo para afrontar una dura transformación.

Piscis es tu hora

Si nunca te ha tocado la lotería, ahora lo hará. Estás viviendo un buen momento y eso quiere decir que te recuperarás del peor de tus problemas de una manera que quizás nunca hubieras imaginado. Con la suerte de tu lado, no dudes en pedir a una luna nueva que puede darte mucho más de lo que tienes.

Es hora de escribir nuestros buenos propósitos, de sembrar para poder obtener eso que tanto deseamos, ha llegado el momento de poner sobre la mesa ciertos detalles importantes.