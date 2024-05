Horóscopo hoy 21 de mayo: Empieza la aventura para estos signos del zodiaco

A medida que nos acercamos al cambio de luna notamos el cambio de pensamientos que van llegando a nuestra mente, es momento de dejar que la aventura empiece y lo haga de la mejor manera posible para estos signos del zodiaco, según el horóscopo de hoy.

Toca soltarse y empezar a pensar en un cambio de vida que puede llegar a partir de ahora, todos tus deseos tendrán una forma de materializarse a partir de esta fecha. Toma nota de todo lo que te depara el destino a partir de unos días que realmente te darán en qué pensar.

Aries empieza a ser tú

Has estado demasiado tiempo pensando en los demás y ahora toca dejar de ver en otros lo que puedes ser tú. Si realmente te lo propones eres capaz de cualquier cosa. Con esfuerzo y determinación llegarás hasta dónde siempre has deseado y quizás un poco más, empieza a ser tú mismo, sin vergüenza alguna.

Tauro tienes que poner fin a una etapa

Puede costarte mucho y quizás necesites empezar a pensar en todo lo que te está esperando, de una forma o de otra, acabará siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que acabarás teniendo una serie de compromisos que van llegando a gran velocidad, tocará hablar claro y hacerlo desde el fin de una etapa.

Géminis eres alguien especial

Tienes que encontrar la manera de sobrellevar algunos cambios que son posibles desde un punto de vista diferente, por lo que tendrás por delante una seguridad enorme que acabará siendo lo que marque un punto diferente. Asume que res más fuerte de lo que imaginas y que todo tu mundo puede acabar siendo muy distinto.

Cáncer sueles ser más fuerte de lo que imaginas

El miedo a los cambios es lo que te paraliza y no te deja avanzar, en esta nueva etapa deberás empezar a crear una nueva etapa persona que te acompañe. Mejor solo que mal acompañado, debes ser consciente de aquello que empiezas y de lo que terminas en este preciso momento de tu vida sentimental.

Leo las aventuras no son para ti

Te encanta ser el gran protagonista en muchos aspectos y eso quiere decir que deberás estar listo para afianzar determinados nuevos retos que llegarán, una aventura sin un final feliz puede acabar siendo una especie de novedad importante que llegará en este momento. Todo lo que necesitas hacer acabará siendo posible.

Virgo atrévete a aventurarte

Te da miedo pensar en lo que está por delante y eso quiere decir que tendrás que estar preparado para dar un paso más, es solo cuestión de tiempo que puedas afianzar algunos problemas que hasta la fecha tenías por delante. Las cosas siempre acabarán siendo de una manera que quizás esperas o no, hay que probarlo.

Libra tu aventura está parada

Sin atreverte a dar el paso, debes encontrar la manera de empezar a comprometerte y para poder hacerlo debes estar listo para empezar a sentir que puedes con todo. La confianza te la acabarán dando las personas que te rodean y eso es algo que deberás poner en práctica de una forma o de otra, siempre mirando al futuro.

Escorpio tienes que seguir hacia adelante

A veces no ves lo que te espera hasta que no lo tienes delante, pero eso sí, ten la máxima seguridad de que es mejor que lo que dejas atrás en muchos aspectos. Habrá llegado ese día en el que te sentirás el rey del mundo y podrás hacer realidad más de un sueño que tienes por delante y debes poner en práctica.

Sagitario asume una aventura fracasa

No has tenido suerte y eso es algo que ves en cada paso que das, como si realmente nunca antes hubieras imaginado que había algo esperándote. Toca empezar desde cero y para hacerlo hay que asumir el fin de la etapa anterior. Los fracasos son parte de un aprendizaje que debes poner en práctica, antes que nada.

Capricornio te cambiará esta aventura

Lo que has visto con tus propios ojos estos días, jamás lo hubieras imaginado. La realidad es que tienes por delante una larga lista de elementos que quizás te acompañarán durante mucho más tiempo. Se fuerte y asume las consecuencias de una actividad que quizás te haga sentirte una persona afortunada.

Acuario te encanta la aventura

No le temes a nada, ni a nadie, estarás preparado para afrontar una serie de cambios que llegarán puntuales a tu cita y pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Tienes que empezar desde cero, pero eso no es un problema, sino más bien todo lo contrario. Tienes suerte de estar dónde estás ahora.

Piscis no quieres cambios

No te gustan los cambios en algunos aspectos de tu vida, por lo que será mejor que tengas muy presente algunos compromisos que llegan. Si no estás dispuesto a ponerlos en práctica, simplemente no lo hagas, deja en visto a esa persona y no contestes un mensaje que puede traerte más de un dolor de cabeza.