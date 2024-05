El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy: éstos son los signos del zodiaco que tienen que estar preparados

Con la influencia del Cuarto Creciente en Leo y el aumento de la luna, nos sentimos llenos de optimismo y seguridad en nuestro camino hacia los sueños y metas. Venus en Tauro nos invita a disfrutar del amor y a deleitarnos con los placeres de la vida.

En la clasificación semanal de la renombrada astróloga Esperanza Gracia, Capricornio destaca en la primera posición, mientras que Aries enfrenta desafíos. Descubre qué te depara el día de hoy según tu signo zodiacal.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aunque en el fondo sabías que algo no estaba bien, decidiste ignorar tus instintos, pero ahora has tomado la decisión de confiar en tu intuición y no permitir que nadie te engañe. Por fin encuentras una solución a los problemas financieros que te estaban causando preocupación, y puedes sentirte aliviado por ello.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Bajo la influencia del Sol, Venus y Júpiter en tu signo, el universo conspira para brindarte un periodo excepcional. Es el momento ideal para tomar riesgos y lanzarte con determinación, llevando contigo tu mejor sonrisa y sin permitir que el miedo te detenga. Prepárate para triunfar y dejar una huella imborrable.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Pequeños destellos de fortuna te harán sentir que el universo está de tu lado. Estos detalles afortunados serán como señales que te impulsarán a creer en tus propias capacidades y a prepararte para alcanzar el éxito. Además, experimentarás un profundo deseo de cercanía con aquellos que sabes que te aman incondicionalmente.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

A pesar de que siempre estás dispuesto a darlo todo por los demás, es posible que te sientas desilusionado al ver que no recibes la ayuda que necesitas en momentos difíciles. Sin embargo, no te preocupes, porque una sorpresa inesperada está en camino para devolverte la sonrisa.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Gracias a la influencia favorable de Marte, contarás con una energía inagotable y una determinación inquebrantable que te llevarán a avanzar sin obstáculos en tu camino. La presencia de la Luna en tu signo hoy potencia tu optimismo y vitalidad, despertando en ti un renovado entusiasmo por vivir y disfrutar al máximo de cada momento.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La influencia cósmica que te rodea está generando un impacto positivo más grande de lo que habías anticipado. Es el instante perfecto para dejar atrás el temor y adentrarte en nuevos desafíos con valentía. Contarás con la fuerza necesaria para afrontar cualquier obstáculo que se presente y continuar avanzando hacia tus metas con determinación.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Quizás te halles en una encrucijada y te veas sin rumbo, pero la solución surgirá de donde menos lo esperas. La creciente influencia lunar te impulsa a afrontar las decisiones pendientes, incluso si te resultan desagradables.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

A pesar de posibles críticas sobre tu forma de actuar, no te detendrás a esperar pasivamente; seguirás adelante con fuerza y determinación, guiado por tu intuición hacia tus metas. Ante las adversidades, encontrarás la manera de sacar provecho de cada situación.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu nivel de actividad será alto, estando alerta ante todo lo que sucede a tu alrededor, y tendrás la habilidad de capitalizar las oportunidades para alcanzar tus objetivos deseados. Es un momento propicio para emprender nuevos proyectos con excelentes posibilidades de éxito.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Aprovecha al máximo la influencia astral que te rodea para tomar decisiones acertadas y alcanzar el éxito. Aprovecha esta etapa para resolver cualquier obstáculo que haya empañado tu felicidad, convirtiendo tu vida en un camino lleno de oportunidades.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

A pesar de que eres consciente de los desafíos que enfrentas, tu determinación y perseverancia te llevarán hacia tus metas, y el universo reconocerá tu dedicación. Prepárate para recibir sorpresas gratificantes que renovarán tu energía y te abrirán nuevas oportunidades en tu camino.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Aunque hayas pasado por momentos difíciles que te han hecho sentir vulnerable, pronto experimentarás la llegada de nuevas experiencias que te llenarán de alegría. Tu anhelo de vivir plenamente te permitirá apreciar cada aspecto de la vida, sin importar lo insignificante que parezca.

En el ranking semanal del 11 al 17 de mayo de Esperanza Gracia, el primer puesto lo ocupa Capricornio: «Sientes el respaldo del Universo, dándote un impulso de energía y vitalidad que te ayudará a superar tus temores más profundos. Es momento de activar tu voluntad y aprovechar al máximo esa energía astral que te rodea para alcanzar tus metas con éxito».

Leo se encuentra en segundo lugar: «Con la influencia poderosa de Marte en tu signo, experimentarás una resistencia física y un ánimo inquebrantables, superando cualquier obstáculo en tu camino. El Cuarto Creciente en tu signo elevará tu optimismo. Prepárate para sorpresas positivas y cambios repentinos que te traerán beneficios inesperados».