El Triángulo de las Bermudas: dónde está, qué fenómenos se han registrado y cuáles son sus misterios más famosos

Hay misterios que envejecen mal. El Triángulo de las Bermudas no parece ser uno de ellos. Aunque hoy disponemos de satélites, GPS y sistemas capaces de seguir la posición de un barco casi en tiempo real, basta mencionar esta zona del Atlántico para que regresen las mismas imágenes: aviones perdidos, barcos sin rastro y brújulas que, supuestamente, comienzan a comportarse de manera extraña.

La fama ha exagerado mucho. Eso está bastante claro. Pero también sería simplista despachar todas las historias como invenciones. En estas aguas ocurrieron accidentes reales, algunos especialmente graves, y ciertas desapariciones nunca pudieron reconstruirse por completo. Entre los hechos comprobados y todo lo que se añadió después nació una leyenda difícil de desmontar.

Dónde se encuentra el Triángulo de las Bermudas y cuáles son sus límites

La versión más extendida une tres puntos del Atlántico Norte: Miami, las islas Bermudas y Puerto Rico. El resultado es una enorme figura triangular frente a la costa sureste de Estados Unidos.

Es una referencia popular, no una frontera marítima. No hay boyas señalando la entrada al Triángulo ni una línea especial en las cartas de navegación. De hecho, distintos autores han utilizado límites diferentes y algunos han ampliado la supuesta zona misteriosa para incluir accidentes ocurridos bastante lejos del triángulo clásico.

Ese detalle importa. Cuando el área cambia según el caso que se quiere contar, las estadísticas pueden volverse engañosas.

También hablamos de un espacio marítimo muy transitado. Por allí pasan cargueros, cruceros, barcos privados y numerosas rutas aéreas entre Norteamérica y el Caribe. La corriente del Golfo cruza parte de la región y mueve enormes cantidades de agua a considerable velocidad. A esto se suma un clima capaz de cambiar con rapidez.

Cuáles son los casos más famosos relacionados con el Triángulo de las Bermudas

El Vuelo 19 es el más conocido. El 5 de diciembre de 1945, cinco aviones torpederos Avenger de la Marina de Estados Unidos despegaron de Florida para un ejercicio rutinario de entrenamiento. A bordo viajaban 14 hombres.

Durante el vuelo comenzaron los problemas de orientación. Las comunicaciones por radio muestran confusión sobre la posición de la formación y dudas acerca del funcionamiento de las brújulas. El teniente que dirigía el grupo creyó encontrarse en un lugar distinto al real. Ese error, si efectivamente ocurrió así, habría llevado a los aparatos mar adentro mientras intentaban regresar a tierra.

El combustible se agotaba. La meteorología empeoraba. Después, silencio.

Los cinco aviones desaparecieron. Un hidroavión enviado a buscarlos tampoco regresó y sus 13 tripulantes murieron. Nunca aparecieron restos concluyentes del Vuelo 19, un vacío perfecto para que surgieran todo tipo de teorías.

El Marine Sulphur Queen suele completar el grupo de desapariciones más citadas. Este antiguo petrolero, modificado para transportar azufre fundido, se perdió en 1963 con 39 tripulantes. Aquí la historia resulta menos sobrenatural cuando se examinan los informes: el barco arrastraba problemas estructurales y existían serias dudas sobre su seguridad.

Es un patrón que se repite. Algunos casos parecen extraordinarios al contarse en pocas líneas, pero cambian bastante cuando se conocen los detalles técnicos.

Qué teorías intentan explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas

La imaginación no ha sido precisamente tímida con esta parte del océano. Extraterrestres, portales temporales, agujeros dimensionales y restos tecnológicos de la Atlántida han aparecido en libros y programas de televisión. Son ideas atractivas para una noche de misterio. Pruebas, en cambio, no hay.

Durante años tuvo bastante éxito la teoría de las anomalías magnéticas. Según esta hipótesis, ciertas alteraciones del campo magnético terrestre afectarían a las brújulas y provocarían errores graves de navegación. La idea encaja especialmente bien con el relato del Vuelo 19. El problema es que no se ha detectado una anomalía permanente y excepcional en el Triángulo capaz de justificar tantas desapariciones.

Otra explicación menciona el metano almacenado bajo el fondo marino. Una liberación masiva de gas podría, en determinadas condiciones teóricas, modificar la densidad del agua y comprometer la flotabilidad de un barco. El mecanismo ha sido estudiado y no es pura fantasía científica, pero vincularlo directamente con los grandes casos de las Bermudas es otra cuestión. Faltan evidencias.

Las olas gigantes ofrecen un escenario más creíble. Hoy sabemos que las llamadas olas monstruo existen y pueden alcanzar alturas enormes de manera inesperada. Para un barco sorprendido en malas condiciones, el golpe puede ser devastador. No explican todo. Probablemente ninguna teoría única lo haga.

Explicaciones científicas sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas

Al revisar los incidentes uno por uno desaparece buena parte del supuesto patrón.

La corriente del Golfo es especialmente relevante. Se mueve con rapidez y puede transportar restos flotantes lejos del punto de un accidente. Pensemos en una aeronave que cae al mar durante la noche. Si la búsqueda comienza horas después, los fragmentos más ligeros pueden haberse desplazado muchos kilómetros. En la década de 1940 localizar algo en medio del Atlántico era infinitamente más complicado que hoy.

Luego está el tiempo. El Atlántico tropical produce huracanes y tormentas intensas, pero también cambios locales mucho más rápidos. Antes de los radares meteorológicos actuales, una tripulación podía encontrarse con condiciones muy distintas de las previstas al despegar o zarpar.

Mitos y curiosidades que rodean al Triángulo de las Bermudas

Lo curioso es que el Triángulo, como concepto, es mucho más joven que varios de sus misterios. La expresión comenzó a circular durante el siglo XX y ganó fuerza en los años sesenta y setenta, cuando las revistas dedicadas a fenómenos inexplicables descubrieron el enorme potencial de estas historias.

Investigadores posteriores revisaron muchos relatos y encontraron problemas. Había fechas imprecisas, tormentas que no se mencionaban y accidentes situados dentro del Triángulo pese a haber ocurrido fuera de sus límites habituales. Algunos detalles crecieron con cada nueva versión. Es algo muy humano: una historia repetida durante veinte años rara vez llega intacta al final.