Qué pasaría si algunos eventos históricos no hubieran ocurrido

Miramos el pasado con una ventaja bastante tramposa: conocemos el final. Roma cayó, Colón llegó a América, Napoleón perdió en Waterloo y las máquinas transformaron las fábricas. Como todo eso ya sucedió, es fácil pensar que tenía que ocurrir así. Pero la historia rara vez funciona con la precisión de un reloj.

A veces, el resultado obliga a mirar el pasado conocido con otros ojos.

¿Y si el Imperio romano no hubiera caído?

El año 476 es la fecha de la caída del Imperio romano de Occidente. Es una referencia útil, aunque algo artificial. Roma llevaba mucho tiempo perdiendo territorios, ingresos y capacidad para imponer su autoridad.

Supongamos que hubiera sobrevivido. Europa occidental quizá habría conservado una administración más conectada, con carreteras mejor mantenidas y ciudades menos aisladas. La fragmentación política posterior podría haber sido menor.

La cuestión difícil es imaginar qué clase de Roma habría sobrevivido. Mantener un imperio gigantesco costaba fortunas. Probablemente habría tenido que convertirse en una estructura más flexible, quizá una federación de territorios con amplia autonomía. Una Roma medieval, en realidad, apenas se parecería a la de Julio César.

¿Qué habría ocurrido sin el descubrimiento europeo de América en 1492?

Lo decisivo de 1492 fue el inicio de una conexión permanente entre ambos lados del Atlántico.

Si la expedición de Cristóbal Colón hubiera fracasado, el contacto seguramente se habría producido más tarde. Había demasiados navegantes buscando rutas comerciales como para imaginar un Atlántico cerrado durante siglos.

Pero retrasar el encuentro cincuenta años ya cambia muchas cosas. Los imperios azteca e inca podrían haber atravesado nuevas crisis, guerras o reformas internas. Las alianzas indígenas que fueron esenciales para los conquistadores españoles quizá habrían desaparecido o adoptado otra forma.

¿Y si la imprenta no se hubiera inventado?

Un libro medieval podía exigir meses de trabajo. Había que copiar cada página y los errores viajaban de manuscrito en manuscrito. Los libros eran objetos valiosos, no algo que uno compraba distraídamente antes de subir a un tren.

La imprenta de tipos móviles asociada a Gutenberg alteró esa situación en Europa. Sin ella, las ideas habrían seguido circulando, aunque con mucha menos velocidad.

La ciencia también habría avanzado de otro modo. Un investigador necesitaba conocer los experimentos de otros para corregirlos o discutirlos. Si cada descubrimiento tardaba años en atravesar Europa, el intercambio intelectual se volvía torpe.

Seguramente habría aparecido otra tecnología para reproducir textos. La impresión existía en Asia desde mucho antes. La verdadera incógnita es el retraso: veinte años pueden parecer poco; dos siglos habrían cambiado por completo la educación europea.

¿Qué pasaría si la Revolución francesa nunca hubiera ocurrido?

Francia no amaneció enfadada una mañana de 1789. La monarquía acumulaba deudas, el sistema fiscal era profundamente desigual y las tensiones políticas llevaban tiempo creciendo.

Eliminar la Revolución francesa no hace desaparecer esos problemas.

Luis XVI podría haber aceptado reformas más profundas. Tal vez Francia habría evolucionado hacia una monarquía constitucional mediante un proceso menos violento. El obstáculo estaba en convencer a quienes disfrutaban de privilegios de que renunciaran a ellos. Nunca ha sido una tarea sencilla.

Lo que sí habría cambiado es la velocidad. La Revolución, y después las campañas napoleónicas, extendieron nuevos códigos legales y modelos administrativos por Europa. Sin esa sacudida, algunas monarquías absolutas probablemente habrían resistido varias décadas más.

¿Y si Napoleón hubiera ganado en Waterloo?

Waterloo tiene algo de final cinematográfico. Napoleón regresa del exilio, recupera el poder y termina derrotado definitivamente en 1815.

Una victoria francesa habría cambiado ese desenlace inmediato, pero conviene no exagerar. Napoleón no luchaba contra un único enemigo. Varias potencias europeas estaban dispuestas a movilizar nuevos ejércitos hasta expulsarlo.

Ganar en Waterloo podía darle tiempo. Quizá meses; tal vez algunos años. Ese margen habría influido en las negociaciones y en el dibujo de las fronteras europeas. Europa, en cualquier caso, difícilmente habría aceptado durante mucho tiempo una nueva hegemonía francesa sin responder.

¿Cómo sería el mundo sin la Revolución Industrial?

Aquí el juego se complica. La Revolución Industrial no fue un acontecimiento ocurrido un martes concreto. Surgió de la combinación de carbón, capital, comercio, inventos y transformaciones agrícolas.

Sin industrialización, buena parte de la población habría continuado viviendo del campo. Las ciudades serían más pequeñas y fabricar ropa, herramientas o muebles seguiría necesitando muchas horas de trabajo manual.

El transporte marcaría otra diferencia enorme. Sin ferrocarril, recorrer unos cientos de kilómetros podía convertirse en un viaje serio. Las noticias tardaban. Los alimentos perecederos apenas podían desplazarse a grandes distancias.

¿Y si las guerras mundiales no hubieran sucedido?

Eliminar las dos guerras mundiales supone tocar casi todo el siglo XX.

Europa probablemente habría conservado su poder internacional durante más tiempo. Reino Unido y Francia no habrían sufrido el mismo desgaste económico y humano. Sus imperios coloniales, aunque ya afrontaban tensiones, podrían haber resistido algunos años o décadas adicionales.

La historia soviética también cambiaría. Sin la invasión alemana de 1941 y sin la ocupación posterior de Europa oriental, el mapa político de la Guerra Fría difícilmente sería el mismo.

¿Y la tecnología? El radar, la aviación y ciertos tratamientos médicos recibieron inversiones extraordinarias durante los conflictos. Habrían avanzado igualmente, aunque probablemente a otro ritmo. Decir que las guerras “crearon” el progreso es demasiado simple. Lo que hicieron fue concentrar dinero, científicos y urgencia en objetivos muy concretos.

Conclusión

La historia alternativa no sirve para corregir el pasado. Sirve para desmontar la sensación de que todo estaba escrito. Hubo decisiones, accidentes y oportunidades perdidas. Y quizá sea esa incertidumbre, más que cualquier batalla famosa, lo que hace que estudiar historia resulte tan fascinante.