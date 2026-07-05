Qué ocurriría hoy si el Imperio romano nunca hubiera caído

Imaginando el mundo de nuestro futuro si Roma hubiera perdurado dos mil años, la pregunta podría no ser cuántas unidades tendríamos aún de las legiones y los acueductos; sino cómo habría evolucionado una organización política que hubiese tenido que soportar invasiones, crisis económicas, conflictos religiosos y avances tecnológicos. Para poder permanecer, Roma habría sido forzada a adaptarse constantemente.

Roma Occidental desapareció el 476 en la caída del último imperio occidental Romano, Rómulo Augústulo. Esta fecha no marcó el fin definitivo de la civilización romana, sino que sus leyes, ciudades, latín y numerosos otros elementos se han mantenido influyentes en Europa por siglos. Al este, el Imperio romano sobrevivió aproximadamente mil años más, con Constantinopla como centro político, antes de que los otomanos la conquistarán en 1453.

El idioma sería diferente

El inglés difícilmente habría alcanzado su actual dominio internacional. Si Roma hubiese mantenido el control de Britania, la evolución lingüística de las islas habría seguido otro camino. Puede que internet estuviera lleno de expresiones latinas y que las grandes empresas tecnológicas eligieran nombres romanos no por motivos comerciales, sino porque sería lo habitual.

Ciudades, infraestructura

Las ciudades conservarían una tradición urbana mucho más antigua

Roma tenía una auténtica obsesión por las infraestructuras. Carreteras, puentes, alcantarillado y sistemas de abastecimiento de agua formaban parte de su manera de administrar el territorio. La supervivencia del imperio podría haber mantenido esa cultura de planificación pública durante siglos.

Muchas ciudades europeas sufrieron etapas de abandono o pérdida de población después de la caída del poder romano occidental. En una línea histórica alternativa, algunos centros urbanos habrían mantenido un crecimiento más continuo.

Madrid quizá seguiría siendo una localidad secundaria, mientras ciudades romanas como Mérida, Tarragona o Córdoba tendrían un peso político y económico enorme. Las antiguas calzadas se habrían transformado gradualmente en carreteras modernas y autopistas, siguiendo rutas utilizadas durante dos mil años.

Europa y fronteras

También resulta razonable pensar que existiría una red ferroviaria diseñada desde una perspectiva imperial. Viajar desde Hispania hasta Italia podría considerarse un desplazamiento interno, sin fronteras nacionales ni controles de pasaporte.

La comparación con la Unión Europea sería inevitable, aunque la integración sería mucho más profunda. Una sola administración habría tenido siglos para normalizar leyes, monedas y sistemas de transporte.

La religión habría provocado enormes tensiones

Uno de los mayores desafíos para un Imperio romano eterno sería la religión. El cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en la fe dominante del Estado. Esa transformación ya generó conflictos intensos durante la Antigüedad tardía.

Si Roma hubiese conservado territorios en el norte de África y Oriente Próximo, la aparición del islam en el siglo VII habría creado una situación especialmente compleja. El imperio tendría que haber convivido con grandes poblaciones cristianas, musulmanas y judías.

Podrían haberse producido guerras religiosas similares a las que conocemos. También es posible que una administración acostumbrada a gobernar pueblos diferentes hubiese desarrollado, después de siglos de conflictos, algún sistema de tolerancia religiosa.

La Iglesia cristiana tampoco tendría necesariamente la estructura actual. Sin la desaparición del poder imperial en Occidente, el obispo de Roma quizá no habría acumulado la misma independencia política. El papado podría ser una institución religiosa poderosa, pero sometida durante más tiempo a la influencia del emperador y del Senado.

La tecnología no tendría por qué estar más avanzada

Existe una idea bastante extendida según la cual la caída de Roma retrasó automáticamente el progreso humano durante mil años. La realidad histórica es mucho más complicada.

Un imperio estable puede proteger carreteras, escuelas y redes comerciales, pero también puede volverse conservador. Roma era extraordinariamente eficaz adaptando tecnologías existentes, aunque no siempre mostraba interés por transformar radicalmente su sistema productivo.

La abundancia de mano de obra barata y esclava reducía ciertos incentivos para mecanizar tareas. Si esa estructura económica hubiera sobrevivido demasiado tiempo, la revolución industrial incluso podría haberse retrasado.

Todo dependería de las reformas internas. Un Imperio romano que aboliera la esclavitud, desarrollara universidades independientes y protegiera la investigación podría convertirse en una potencia científica formidable. Uno que mantuviera rígidamente sus antiguas jerarquías tendría serios problemas para competir con sociedades más innovadoras.

Probablemente la presión de otros Estados terminaría obligándolo a modernizarse. Roma siempre tuvo una notable capacidad para copiar las ideas útiles de sus enemigos.

Nuestra identidad sería completamente distinta

El cambio más profundo quizá no estaría en los edificios ni en el idioma, sino en la manera de entender quiénes somos. Buena parte de la identidad europea moderna nació alrededor de reinos, fronteras y posteriormente Estados nacionales. Sin la caída de Roma, esa evolución habría seguido una dirección diferente.

Una persona podría sentirse orgullosa de su ciudad y de su provincia, pero mantener una identidad romana compartida con cientos de millones de ciudadanos. Las rivalidades regionales seguirían existiendo. Los romanos ya conocían perfectamente los prejuicios entre provincias y las luchas por el poder local.

Aun así, la idea de pertenecer a una comunidad política con dos mil años de continuidad tendría un peso enorme. Los debates sobre la tradición imperial aparecerían constantemente en la política. Unos defenderían las antiguas instituciones; otros pedirían reformas profundas. Seguramente existirían movimientos separatistas en las regiones más alejadas.