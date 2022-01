Lo que parecía una buena forma de promocionar su producto, terminó en un error millonario para la famosa cadena estadounidense de comida rápida McDonald’s. Estados Unidos es un país acostumbrado a estar en conflictos políticos con los países comunistas. Y la extinta Unión Soviética no iba a ser la excepción. El tema recrudeció con el final de la Segunda Guerra Mundial , que dio inicio a la Guerra Fría.

Los problemas entre EE.UU y los lideres soviéticos escalaron todas las áreas, hasta llegar al mundo del deporte. En 1980, el entonces presidente norteamericano, Jimmy Carter declaró que sus atletas no participarían en las olimpiadas de ese año que se realizarían en Moscú, la capital soviética. Un año antes, Carter había demostrado su postura en contra de la invasión a Afganistán por parte de la Unión Soviética. Estos últimos no retrocedieron, y Estados Unidos comenzó a tomar cartas en el asunto.

Un boicot tras otro

En efecto, ningún atleta norteamericano asistió al evento. De hecho, el presidente Carter advirtió que quienes decidieran participar perderían el derecho a su pasaporte estadounidense. En torno a 65 países más desistieron de presentarse y se cree que alrededor de 45 de ellos podrían haber hecho parte del boicot y el resto por temas no relacionados.

Esto, claramente, afectó a la Unión Soviética como país anfitrión, por lo que 4 años más tarde, cuando llegó el turno a Estados Unidos de recibir las olimpiadas, no perdieron la oportunidad de devolver la jugada. Así que en 1984, los soviéticos anuncian que no asistirían al evento deportivo y con ellos otros 15 países, la mayoría aliados del bloque soviético.

¿Y qué tiene que ver McDonald’s en todo esto?

Este monstruo de las cadenas de comida rápida siempre sabía cómo sacarle partido a situaciones tan relevantes para su país, por lo que crearon una campaña a la que llamaron “If the US Win, You Win” (Si Estados Unidos gana, tú ganas) La dinámica que crearon consistía en un ticket de “raspa y gana”, donde dependiendo de donde raspara el cliente, este obtendría un premio.

Si ganaba un atleta estadounidense medalla de oro, el cliente ganaría una Big Mac; si era de plata, ganaba patatas fritas y si salía de bronce, se llevaba una Coca Cola.

Una jugada que les hizo perder millones

Parecía un plan perfecto, sin fisuras. Hasta que los soviéticos anuncian su retirada y sus aliados también. ¡Oh, no! La decisión resulta catastrófica para McDonald’s, porque lo que pocos sabían era que las tarjetas que salieron a la calle eran donde Estados Unidos competía en eventos donde, normalmente, los países comunistas les llevaban ventaja.

¿El resultado? La mitad de sus productos se fueron gratis y las ganancias cayeron en picado. Después, 7 años más tarde la Unión Soviética se disuelve, pero para el recuerdo quedó que Mcdonald’s perdió una fortuna con el boicot de las olimpiadas de 1984.