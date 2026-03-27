Hallazgo monumental: encuentran en el fondo de un lago suizo un barco romano con ánforas llenas de aceite

Las profundidades europeas siguen sorprendiendo. Esta vez, radares y cámaras de monitoreo subacuático desvelaron una acumulación de materiales históricos hundidos a pocos metros de la superficie. Esto disparó de inmediato los preparativos para una compleja expedición de buceo táctico. Se trataba de nada más y nada menos que un barco romano naufragado.

Lo preservadas que estaban sus bodegas dieron lugar a una fotografía exacta e inalterada de la impresionante maquinaria logística que el imperio utilizaba para abastecer a las tropas y a los colonos desplegados en las frías y siempre tensas fronteras del norte.

¿En qué lago suizo han hallado un barco romano y cuándo fue descubierto?

Lo que capturaron radares y cámaras a finales de 2024 tuvo lugar en el fondo del lago de Neuchâtel, el más extenso de Suiza. Allí, lo que se captó resultó ser una embarcación mercantil siniestrada entre los años 20 y 50 después de Cristo.

Aunque el fuselaje de madera de este barco romano se degradó casi por completo con el paso de los siglos, la masiva carga que transportaba superó la prueba del tiempo y permaneció inmóvil bajo el agua.

Los submarinistas del equipo táctico de la Fundación Octopus y de la Oficina Arqueológica Cantonal se toparon con una impactante montaña de cerámicas, objetos forjados en metal y equipamiento militar.

El incalculable valor histórico y material de esta carga pesada respalda la teoría de que la nave cubría un corredor estratégico para alimentar los campamentos militares asentados en las proximidades del río Rin.

Un dato curioso es que las obras hidráulicas modernas realizadas para estabilizar el caudal en esta región de Europa eliminaron gran parte de la arena que blindaba el yacimiento, dejándolo así desprotegido.

Desde luego, esta vulnerabilidad detonó de inmediato una campaña de extracción para rescatar los enseres arqueológicos y bloquear el pillaje, así como los graves daños generados por las anclas metálicas de los yates de recreo.

¿Qué se sabe sobre las ánforas llenas de aceite halladas en este barco romano?

Entre los cientos de cacharros desenterrados del fango, llamó la atención una enorme concentración de pesados contenedores de terracota preparados para largos viajes internacionales.

Estas ánforas de gran capacidad albergaban aceite de oliva de máxima pureza, un producto muy codiciado e indispensable en la dieta que provenía directamente de las cálidas almazaras de la península ibérica.

El recorrido de tan enorme cantidad de vasijas demuestra la perfección de una gigantesca autopista de suministros que vertebraba el Mediterráneo occidental con los valles centroeuropeos.

Recordemos que la logística de la época utilizaba un sofisticado sistema de relevos, uniendo el mar abierto, los caudalosos ríos continentales y las cuencas interiores para lograr que alimentos básicos llegaran intactos hasta el último rincón fronterizo.

¿Qué otros elementos se han hallado en esta expedición?

Acompañando al valioso oro líquido importado desde tierras hispanas, los bodegueros de la embarcación apilaron decenas de cajones con vajillas rústicas de uso corriente.

Los buzos extrajeron impecables lotes de platos, sartenes de campaña y cuencos gruesos moldeados en los talleres alfareros de la meseta suiza, un detalle que ilustra cómo el sistema mercantil asociaba la producción local con las grandes importaciones internacionales.

El gran equipamiento militar y mecánico hallado en el fondo del lago Neuchâtel

El mapa del naufragio contenía elementos metálicos totalmente inusuales para un navío de diseño puramente comercial.

Los equipos de rescate izaron armamento reglamentario pesado, incluyendo afilados gladios de combate y herramientas especializadas, demostrando el fuerte perímetro de seguridad que requería el transporte de mercancías imperiales a través de zonas alejadas de las capitales.

Los investigadores defienden la hipótesis de que la tripulación integraba un pelotón de escolta profesional asignado para repeler posibles asaltos al convoy o saqueos.

Encontrar este arsenal bélico compartiendo espacio con raciones alimenticias en el fondo de este lago suizo arroja nueva luz sobre los considerables riesgos logísticos que las empresas distribuidoras enfrentaban durante la expansión romana.

Por último, la mayor sorpresa arqueológica saltó al recuperar un conjunto de engranajes y ejes pertenecientes a robustos carros de transporte terrestre.

El lodo conservó ruedas de madera de estructura maciza que hoy representan las únicas piezas mecánicas de este tipo halladas en toda Suiza, confirmando así que las operaciones de carga contaban con vagones y caballos esperando en el muelle para continuar la distribución por las calzadas de piedra.