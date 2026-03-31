Un fósil de hace 17 millones de años reescribe la historia de la evolución: cambia lo que sabíamos hasta ahora

El descubrimiento de un fósil de 17 millones de años de antigüedad puede suponer un antes y un después en la historia de la evolución. Este hallazgo en el norte de Egipto, publicado en la revista Science, sugiere que los ancestros más cercanos de los simios podrían venir del norte de África y no de la zona oriental del continente, como siempre se ha dado por hecho. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este suceso que puede ser importante en la historia de la evolución.

La historia de la evolución siempre se ha regido por el hecho de que los ancestros más cercanos de los simios procedían de la región de África oriental. Un estudio publicado en la revista Science abre la posibilidad de que los científicos, investigadores e historiadores hayan estado buscando en el lugar equivocado durante los cientos de años en los que se llevan estudiando estos animales. Todo debido al descubrimiento de un fósil de Masripithecus moghraensis de entre 17 y 18 millones de años de antigüedad en el norte de África, donde hasta ahora sólo se habían encontrado fósiles de monos y no de simios.

«Pasamos cinco años buscando un fósil del tipo de Masripithecus porque, cuando se examina con detalle el árbol familiar de los simios tempranos, queda claro que falta algo, y el norte de África contiene esa pieza que faltaba», ha manifestado Hesham Sallam, paleontólogo de la Universidad de Mansoura (Egipto) y autor principal del estudio, en un comunicado publicado por el Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Mansoura.

El fósil y la historia de la evolución

«La gran mayoría de la búsqueda de fósiles de hominoideos primitivos se ha producido en África Oriental, donde se ha hallado un gran número de fósiles y linajes antiguos. Otras regiones de África han sido menos exploradas por diversas razones, lo que plantea la cuestión de si el enfoque en África Oriental ha influido en las opiniones sobre dónde tuvo lugar la evolución de los hominoideos primitivos», dice en el artículo publicado en Science.

«Al-Ashqar describe ahora un simio del Mioceno procedente de Egipto con afinidades de hominoideo corona, lo que sugiere que este linaje divergió antes de entrar en Eurasia y que el enfoque en una región africana puede haber moldeado nuestras ideas sobre dónde surgieron los hominoideos», dicen David Alba y Julia Arias-Martorell sobre la conclusión a la que ha llegado el equipo dirigido por Shorouq Al-Ashqar, que ha llegado a este descubrimiento en la región de Wadi Moghra, en el norte de Egipto.

Ese fósil de 17 millones de años tiene que ver con un nuevo género, el Masripithecus, que procede del Mioceno temprano y, cogiendo como base sus restos mandibulares, lo sitúa «más cerca de los hominoideos corona que de los simios fósiles contemporáneos de África Oriental». «Esta evidencia sugiere que los hominoideos corona podrían haberse originado durante el Mioceno temprano en la poco explorada parte nororiental de Afro-Arabia, en lugar de en África oriental o Eurasia», concluyen los científicos en el estudio publicado en la revista Science.

«El estudio interpreta su anatomía masticatoria como evidencia de una dieta flexible, basada principalmente en frutas, pero con capacidad para procesar alimentos más duros, como frutos secos y semillas, cuando era necesario. Esta flexibilidad habría ayudado a Masripithecus a prosperar en un momento en que los cambios climáticos estaban provocando una estacionalidad más marcada en el norte de África y Arabia», dice Al-Ashqar, cabeza visible de este proyecto, que es investigadora del Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Mansoura.