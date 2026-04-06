Descubrimiento histórico en el Antiguo Egipto: aparece una gran fortaleza militar oculta de 8.000 m² y 3.500 años

Un equipo de arqueólogos, bajo la supervisión del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, ha localizado los restos de una fortaleza militar de dimensiones considerables en el yacimiento de Tell el-Kharouba, en el desierto del Sinaí. Esta estructura, que data de hace aproximadamente 3.500 años, servía como punto de vigilancia en la ruta más estratégica del noreste africano.

Este descubrimiento se encuentra ubicado en los denominados Caminos de Horus. Esta red de fortificaciones conectaba el Delta del Nilo con el Levante, lo que permitía al Antiguo Egipto mantener una hegemonía férrea sobre el comercio y los movimientos de tropas. Los trabajos de excavación revelan una arquitectura defensiva avanzada, diseñada para resistir tanto los asedios enemigos como las inclemencias del entorno desértico.

Una fortaleza militar egipcia de 8.000 m² en el norte del Sinaí

La fortaleza militar hallada en Tell el-Kharouba impresiona por su capacidad logística, ya que ocupa una superficie cercana a los 8.000 m². Las excavaciones han sacado a la luz un muro meridional de 105 metros de longitud, reforzado por once torres defensivas, además de diversos tramos en las zonas norte y oeste. Este despliegue de ingeniería protegía una de las fronteras más peligrosas del imperio durante el Reino Nuevo, una etapa de máxima expansión territorial, ya que era una época donde el Antiguo Egipto necesitaba asegurar sus rutas hacia Canaán y el río Éufrates.

Lo más llamativo de la construcción es, sin duda, su muro en zigzag de 75 metros en el flanco occidental. Esta estructura servía para frenar la fuerza de los vientos y la acumulación de arena, al tiempo que dificultaba cualquier intento de asalto frontal. Dentro del recinto, los investigadores han hallado zonas residenciales, almacenes y un gran horno de pan que todavía conservaba restos de masa fosilizada, lo que confirma que el lugar albergaba a una guarnición permanente de cientos de soldados.

El faraón Tutmosis I y la fortaleza egipcia encontrada en Sinaí

La cronología del sitio se ha podido precisar gracias al hallazgo de un asa de vasija que contiene el sello del faraón Tutmosis I. Este monarca, perteneciente a la Dinastía XVIII, fue uno de los grandes impulsores de la presencia egipcia en el exterior. Su nombre en el yacimiento vincula directamente la construcción con el proceso de fortificación del Sinaí hace 3.500 años.

Según la información publicada por Arkeo News, este hallazgo aporta un contexto arqueológico fundamental para las narrativas históricas y bíblicas. La existencia de una ruta tan militarizada y vigilada como los Caminos de Horus explica por qué, en los relatos del Éxodo, se describe que los israelitas evitaron el camino más corto por la costa. Atravesar una red de castillos y torres de vigilancia de tal calibre habría resultado imposible para cualquier grupo que intentara escapar del control estatal egipcio sin permiso.

Descubrimiento arqueológico egipcio en medio del desierto

El análisis de los materiales recuperados en la excavación demuestra que esta fortaleza militar era un nodo de intercambio cultural y económico. Se han identificado piedras volcánicas procedentes de la región del Egeo, lo que prueba la existencia de rutas comerciales de larga distancia que llegaban hasta el corazón del Sinaí. Asimismo, se especula que los soldados egipcios consumían productos importados y utilizaban cerámica de alta calidad, según los depósitos de fundación encontrados bajo los muros principales.

Las autoridades egipcias no descartan que futuras campañas logren sacar a la luz incluso un puerto militar cercano, lo que terminaría de explicar el dominio absoluto que ejerció Egipto sobre esta franja costera durante siglos.