Brindis de emoción entre los egiptólogos: encuentran en el Delta del Nilo una estatua gigante del faraón Ramsés II

El Antiguo Egipto sigue siendo uno de los puntos de mayor interés para los arqueólogos y lo sorprendente es que, después de tantos años de estudio, siguen apareciendo estatuas importantísimas. En este caso, han desenterrado una de Ramsés II cerca del Nilo.

El hallazgo se ha producido en Tell El-Faraoun, en la zona de El-Husseiniya, dentro de la gobernación de Sharqiya. Allí trabajaba una misión arqueológica egipcia bajo el paraguas del Ministerio de Antigüedades de Egipto.

El hallazgo de la estatua del faraón Ramsés II es relevante tanto por sus dimensiones como por lo que puede revelar sobre el traslado y la reutilización de monumentos reales en el Antiguo Egipto.

Los arqueólogos descubren una estatua de Ramsés II en el Delta del Nilo

La estatua de Ramsés II conserva la parte superior, pero ha perdido la zona inferior, incluidas las piernas y la base. Aun así, sus rasgos artísticos y la iconografía real apuntan al faraón, uno de los más conocidos del Reino Nuevo.

El fragmento pesa entre cinco y seis toneladas y mide aproximadamente 2,20 metros de altura. No es una estatua completa, pero el tamaño de lo conservado basta para entender la escala original del monumento.

La parte negativa es que el estado de conservación es malo, lo que provocado que las autoridades egipcias trasladen la pieza a un almacén seguro en San El-Hagar, donde comenzarán los trabajos de restauración arqueológica.

Más allá del tamaño, el monumento del Antiguo Egipto es relevante porque podría formar parte de una tríada. Es decir, de un un grupo escultórico de tres figuras asociado a contextos religiosos. De momento eso está por confirmar.

Por qué los arqueólogos creen que trasladaron la estatua de Ramsés II en el Antiguo Egipto

Otro factor que le da importancia es que los arqueólogos creen que el lugar original de la estatua no era Tell El-Faraoun, conocido en la antigüedad como Imet.

La hipótesis inicial sostiene que pudo proceder de Per-Ramsés, la gran capital fundada por Ramsés II. Desde allí la trasladaron en la antigüedad hasta Imet para reutilizarse dentro de un complejo religioso local.

Si se confirmase, no estaríamos ante una pieza aislada, sino ante una pista sobre cómo los monumentos reales podían viajar, adaptarse y ganar una segunda vida en otros centros religiosos.

Hisham El-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, ha destacado que el descubrimiento ayuda a entender mejor la actividad real y religiosa en el Delta oriental.

Las pistas del yacimiento de Tell El-Faraoun sobre la vida en el Antiguo Egipto

Tell El-Faraoun lleva un tiempo siendo un yacimiento fundamental para los arqueólogos. De hecho, hace poco también encontraron una estela de piedra con una nueva versión del Decreto de Canopo.

Ese decreto fue emitido por Ptolomeo III en el año 238 A. C. y se difundió por templos egipcios. Justamente por eso la estatua de Ramsés II encaja dentro de un paisaje arqueológico más amplio.

Hay que tener en cuenta que el Delta oriental del Nilo no fue un simple límite del mundo faraónico, sino una región con actividad política, religiosa y cultural sostenida durante diferentes etapas.