Asombroso descubrimiento arqueológico: encuentran en Rumanía un sarcófago infantil del Imperio romano con restos de flores y juguetes dentro de al menos 1.800 años

Un sarcófago infantil de época romana ha aparecido intacto en Constanza, en la costa rumana del mar Negro.

En su interior, los arqueólogos han encontrado juguetes de barro, adornos de bronce y restos vegetales relacionados con una ofrenda floral. El conjunto aporta información sobre la infancia y los rituales funerarios de la antigua Tomis.

Hallan en Rumanía un sarcófago romano infantil con juguetes y flores

El descubrimiento tuvo lugar durante una excavación arqueológica preventiva en la zona de Flămânda, al norte de la antigua ciudad de Tomis, bajo la actual Constanza.

El Museo Nacional de Historia y Arqueología de Constanza (MINAC) informó de que los arqueólogos Constantin Băjenaru y Cătălin Nopcea localizaron el sarcófago.

Los especialistas abrieron la estructura y encontraron el enterramiento de un menor en un ataúd de madera. El museo fecha la tumba entre los siglos II y III d.C., hace aproximadamente 1.800 años. El sarcófago y su ajuar habían permanecido intactos.

El ajuar incluía piezas de adorno de bronce, juguetes de arcilla y guirnaldas de flores. Los restos orgánicos son poco habituales porque suelen deteriorarse con el paso del tiempo.

¿Qué juguetes había dentro del sarcófago romano?

Dentro de la tumba encontraron dos juguetes: un pequeño caballo de barro con ruedas y un gallo que funcionaba como sonajero. Ambos conservan restos de pintura. El gallo guardaba pequeñas bolitas en su interior que todavía producen sonido al mover la figura.

En el enterramiento también aparecieron brazaletes de bronce y dos bullas, unos amuletos que los romanos utilizaban como símbolo de protección y que solían llevar los niños varones de familias libres. Estos objetos podrían ofrecer pistas sobre el sexo del menor, aunque los arqueólogos todavía no han podido confirmarlo.

La edad tampoco está clara. No obstante, las dimensiones apuntaban a un menor de cuatro o cinco años, pero los juguetes podrían corresponder a una criatura más pequeña. El análisis óseo permitirá afinar la estimación.

¿Cómo ha logrado conservarse la tumba durante 18 siglos?

La tapa de piedra permanecía cerrada con abrazaderas de plomo y mortero. El cierre aisló el interior durante unos 1.800 años. Se conservan paneles del ataúd de madera, sus uniones y fragmentos del tejido que envolvía el cuerpo.

Los restos vegetales aportan otra pista sobre el funeral. Los investigadores han localizado hojas plegadas y agrupadas, además de guirnaldas florales. El laboratorio determinará su composición y ayudará a reconstruir las ofrendas funerarias.

El sarcófago apareció cerca del límite norte de la necrópolis romana, a unos 1,5 kilómetros de las antiguas defensas de Tomis y junto a una vía que conducía hacia Histria. Tomis nació como asentamiento griego y después prosperó bajo el dominio romano.

Los sarcófagos documentados anteriormente en Tomis pertenecían principalmente a adultos. Por eso, esta tumba amplía la información sobre los funerales infantiles.

La calidad de la estructura y los objetos depositados podrían indicar que la familia tenía recursos, aunque los arqueólogos no conocen la identidad ni la posición social del niño.

El equipo estudiará los restos humanos, la madera, los tejidos y las ofrendas. También examinará los colgantes con técnicas no invasivas para conocer mejor al menor y las costumbres funerarias de Tomis.