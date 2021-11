El rapero Young Dolph ha sido asesinado por impacto de bala este miércoles en la ciudad estadounidense de Memphis. El artista, de 36 años, ya había sobrevivido a otros dos ataques de arma blanca. De momento, se desconoce el autor de los hechos y los motivos.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del alcalde de Memphis, Jim Strickland, que lamentaba lo sucedido. “El trágico tiroteo mortal del artista Young Dolph es un nuevo recordatorio del dolor que la violencia acarrea”, escribió. “En honor a todas las víctimas de los crímenes violentos, pido calma y que se deje trabajar a la policía para capturar a los responsables”, reclamó.

The tragic shooting death of rap artist Young Dolph serves as another reminder of the pain that violent crime brings with it. My thoughts and prayers are with his family and friends.

— Mayor Jim Strickland (@MayorMemphis) November 17, 2021