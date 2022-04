A finales del pasado año 2021, Kiko Hernández tomaba la decisión de abandonar temporalmente su puesto como colaborador en ‘Sálvame’. «Tengo que sacar dos personas adelante. Quiero desaparecer. Tengo momentos en los que no quiero levantarme de la cama y eso no me lo puedo permitir”, afirmaba con la voz rota en su momento. Desde entonces, tanto la versión diaria como la del ‘Viernes Deluxe’ ha continuado sin la presencia de Hernández y poco se sabía de él, hasta ahora.

Kiko se ha volcado en su faceta como actor de teatro y en estar junto a sus hijas. Pero, ha sorprendido a todos al anunciar que ha tomado una importante decisión respecto a su futuro en Mediaset. Y es que, tras más de cinco años alejado de la versión Deluxe de ‘Sálvame’, el colaborador ha regresado.

El #ViernesDeluxe más emotivo protagonizado por Kiko Hernández, al anunciar su paternidad en 2016

https://t.co/aPgdM5bCjT — Deluxe (@DeluxeSabado) April 8, 2022

«Después de tantos años, regreso a mi @salvamedeluxeoficial …Ya es hora», ha escrito en sus redes sociales junto a una foto en la que luce sus mejores galas. Fue en el año 2016 cuando durante un polígrafo anunciaba que se iba a convertir en padre de sus dos hijas, Abril y Jimena, y decidía alejarse para centrarse en sus pequeñas.

Eso sí, a finales del 2021 hizo una aparición exclusiva en el ‘Viernes Deluxe’, pero solamente con el objetivo de apoyar a Carmen Borrego, ya que estaba pasando por unos días complicados. «Llevaba más de cinco años sin venir al ‘Deluxe’ pero la amistad es tan grande que él quería estar aquí… Y los fines de semana son sagrados para él», decía María Patiño en esa ocasión.

Ahora ha regresado y parece que lo hace definitivamente. Una vuelta en la que ha vuelto a sentarse en su silla como colaborador del programa y donde no ha podido evitar mostrarse muy feliz e ilusionado.