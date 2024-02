No es ningún secreto que Antonio Tejado, inevitablemente, se ha convertido en protagonista de la actualidad tras haber sido detenido por las autoridades. Y todo por presuntamente haber participado en el robo a su tía María del Monte. Un tema que, desde la pasada semana, decidieron tratar en De Viernes.

En el programa del 16 de febrero, el equipo del programa de Telecinco quiso invitar a plató a una de las personas que mejor conoce a Antonio Tejado. Estamos hablando de Alba, madre de su hija Emma y con la que estuvo casada durante muchos años. Un testimonio que, desde luego, no dejó indiferente a nadie.

«Mi hija lo está pasando muy mal. Los niños son muy crueles y le dicen cosas en el colegio», comenzó diciendo Alba en el plató de De Viernes. «Ella dice que va a confiar en su padre y yo la respeto», añadió. Es más que evidente que la ex mujer de Antonio Tejado está atravesando uno de los momentos más duros de su vida.

Lejos de que todo quede ahí, Alba no pudo evitar emocionarse al hablar de las adicciones que tiene su ex marido. Entre otras cuestiones, explicó cómo era el comportamiento de Antonio Tejado como consecuencia del consumo de ciertas sustancias. Es más, ella se siente responsable incluso.

«Todos hemos sido responsables por tapar lo que Antonio ha estado haciendo todo este tiempo, Antonio tiene un problema muy grave de adicción a sustancias y creo que la cárcel no es el lugar para solucionarlo», explicó Alba Muñoz en De Viernes. Además, añadió: «Antonio no ha tenido nunca el apoyo de su tía, Antonio ha pasado momentos muy complicados en su vida y no ha sentido que María del Monte estuviera ahí para ayudarle».

La invitada de De Viernes para hoy, 23 de febrero, tampoco gustará a Antonio Tejado

Evidentemente, el sobrino de María del Monte continúa dando de qué hablar. Tras su entrada en prisión, muchos son los que han dado el paso de hablar sobre él. Un claro ejemplo lo encontramos en Alba Muñoz, su ex mujer. Ahora, ha llegado el turno de otra persona que le conoce muy bien.

Estamos hablando, cómo no, de Candela Acevedo. Debemos tener en cuenta que la modelo, además de haber compartido su vida con Antonio Tejado, participó con él en la primera edición de GH DÚO. Entre otras cuestiones, la joven se sincerará sobre la condena a la que se enfrentó el sevillano, que fueron nada más y nada menos que siete meses de cárcel. Y todo por difundir vídeos íntimos suyos.

Entre los testimonios que ha recordado el equipo de De Viernes sobre esta situación, hay uno que llama la atención: «Muchas veces no recordaba cómo se había quedado dormida. Ella perdía el conocimiento». Incluso, hay quien asegura que estamos ante un «testimonio demoledor». Lo cierto es que se trata de un terrible caso que Candela Acevedo va a explicar esta noche, en primera persona, en el plató del programa de Telecinco.