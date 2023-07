Vicco y Lali unen fuerzas para el remix de ‘Nochentera’

A estas alturas no hay ninguna duda de que Nochentera es uno de los grandes himnos de este 2023. La canción con la que Vicco se presentó al Benidorm Fest para intentar representar a España en Eurovisión 2023 tuvo un éxito arrollador desde su lanzamiento, y a día de hoy, no hay ninguna fiesta que se precie donde no suene.

Con la llegada del verano, Vicco ha querido hacer un regalo a sus fans. De esta forma, se ha unido a Lali, una de las grandes estrellas de la música de Argentina, para lanzar el remix de Nochentera. Una colaboración única con todos los ingredientes para convertirse en un éxito, y así ha sido.

Con más de 400.000 visualizaciones en Youtube desde su lanzamiento el pasado viernes, el remix de Nochentera apunta a convertirse en una de las canciones que más suenen a lo largo de este verano, y no solo a nivel nacional, pues la unión de Lali a la canción ha propiciado que el éxito de Vicco cruce el charco.

Nochentera Remix OUT NOW! @lalioficial 💥 Esperamos de corazón q gocen mucho con este junteee, le pusimos tooodito entero nuestro amor 🪩🪩💕💕🫶🏼🫶🏼 https://t.co/k4jXTHN65A pic.twitter.com/ImDKFAAt0X — V I C C O (@vicco_music) July 13, 2023

Manteniendo la esencia y el sonido ochentero de la versión original, Lali aporta su toque personal a la canción, con nuevas estrofas y su marcada personalidad, dando lugar a un remix que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

En cuanto al videoclip del remix de Nochentera, también mantiene la esencia original de la canción de Vicco, no obstante, a este videoclip se ha unido Lali, dando lugar a una nueva fiesta, en la que esta vez aparece Mari, la vecina a la que invitan a subir a la fiesta.

No hay duda de que estamos ante una de las artistas españolas del momento, pues el éxito de Vicco en el último año ha subido como la espuma, así como la figura de Lali cada vez está más consolidada en la industria musical de nuestro país, con una carrera más que asentada en la música en Argentina,