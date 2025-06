Lily Phillips ha visto como la que era su mayor rival en la plataforma de contenido OnlyFans ha sido expulsada por uno de sus retos sexuales. Bonnie Blue, la otra gran estrella de la red social en la que manda el contenido erótico, vio como su cuenta fue eliminada, algo que ha provocado una gran caída en sus ingresos y lo que la obligará a buscar otras formas de monetizar su contenido. Phillips parece que no quiere seguir sus pasos y ha comenzado a tomar medidas para evitar este tipo de castigos, pero sin dejar de realizar sus retos sexuales con numerosos hombres.

Parecía que la plataforma no tendría límites a la hora de dejar que sus estrellas hicieran los contenidos que quisieran, pero Blue intentó pasar todos los límites anunciando que se metería en una caja completamente transparente en un conocido parque, para que todo el que quisiera pudiera ir allí y hacer lo que quisiera. «Durante 24 horas, soy toda suya. Atada, amordazada, agachada, suplicando… como quieras, puedes tenerme. Sin límites. Sin pausas. Solo yo, en una caja y lista para ser utilizada. Voy a llegar a los 2.000 cuerpos y no voy a ser la única chica allí», anunció a sus seguidores. Literalmente anunciaba que podría ser utilizada por cualquiera, algo que hizo saltar todas las alarmas por incitar a la violación, algo que OnlyFans no estaba dispuesta a dejar pasar. Por eso, la actriz fue eliminada de por vida de la misma.

Aunque no es habitual que la red social censure nada, esta vez sí que han querido tomar cartas en el asunto y han sido muy contundentes a la hora de explicar su decisión al público. «El contenido extremo de ‘desafíos’ no está disponible en OnlyFans y no está permitido bajo nuestra Política de Uso Aceptable y Términos de Servicio», dice en un comunicado.

Esta rivalidad que las hizo acceder a retos en los se iban acostando con cada vez un número mayor de hombres, llegado a grabar con 100, 300 y terminando con más de mil hombres en un día, por lo que subir el nivel era complicado. Para evitar problemas, Lily Phillips parece haber comenzado a tomar medidas y dejado de bromear con sus acciones.

En el pasado llegó a asegurar que no sabía que podía quedarse embarazada por tener sexo con cientos de hombres, dejando entrever que podría haber tenido contacto con ellos sin ningún tipo de protección, algo que tuvo que desmentir mostrando unos análisis clínicos días más tarde. A comienzos de 2025 llegó a simular un embarazo, pero parece que cortará estas bromas.

En un reciente reto, se puede ver a la británica repartiendo preservativos entre los participantes en uno de sus retos virales con decenas de hombres con los que tener sexo. «Lily Phillips se toma muy en serio la protección en su evento después de ver a Bonnie Blue baneada en OnlyFans», dice un usuario en Twitter que dedica su cuenta a publicar los momentos más virales de diferentes creadores de contenido.

De esta forma, Lily busca separarse de ese contenido extremo que la plataforma OnlyFans ha anunciado que no tolerará entre sus creadores.