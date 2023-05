‘Tu cara me suena’: ¿A qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes en la Gala 9?

No es ningún secreto que Tu cara me suena, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose el cariño de miles de personas en nuestro país. Tanto es así que estamos disfrutando de nada más y nada menos que la décima edición. Esta nueva etapa del concurso cuenta con participantes que, desde luego, están a la altura de las circunstancias.

El pasado viernes 19 de mayo pudimos disfrutar de una espectacular Gala 8 de Tu cara me suena. De esta manera, fuimos testigos de cómo Josie se llevaba la victoria con una perfecta imitación de Villano Antillano. ¡Fue la primera vez que se llevaba los 3.000 euros del premio y estaba tremendamente emocionado!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 9 de Tu cara me suena 10 y con qué canciones?

Miriam Rodríguez – Made you look, de Meghan Trainor Agustín Jiménez, David Fernández y Juanra Bonet – Que canten los niños, de José Luis Perales Andrea Guasch – Las campanas del amor, de Mónica Naranjo Josie – Tani, de El Príncipe Gitano Anne Igartiburu – Bienvenidos al show, de Amaia Susi Caramelo – Ingobernable, de C Tangana Alfred García y David Civera – Bye bye, de David Civera Jadel – Pegao, de Camilo Merche – Tu falta de querer, de Mon Laferte Mantra – Sámbame, de UPA Dance

Es más que evidente que, una semana más, todos y cada uno de los concursantes de Tu cara me suena tiene un gran reto por delante. Pero, además, estamos completamente convencidos de que volverán a mostrar la mejor versión de sí mismos para seguir disfrutando de esta experiencia pero, sobre todo, hacer disfrutar a la audiencia. No te pierdas la emisión de la Gala 9 de Tu cara me suena esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.