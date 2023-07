‘Tu cara me suena’ anuncia los invitados de hoy para la Gala Final

Antena 3 emite este viernes la gran final de la décima edición de Tu cara me suena. El talent show más visto de la televisión llega a su fin en una noche llena de sorpresas, donde Alfred García, Andrea Guasch, Jadel, Miriam Rodríguez y Merche se juegan proclamarse el ganador de la edición.

Angy, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, Blas Cantó, Miquel Fernández, María Villalón, Jorge González y Agoney ya forman parte del museo de la fama de los ganadores de Tu cara me suena. Y a partir de este viernes, se sumará un nuevo nombre al panel de ganadores de la historia del reality.

El nombre del décimo ganador de Tu cara me suena se conocerá en una noche llena de sorpresas y de talento, donde los concursantes volverán a demostrar todo su talento sobre el escenario, para intentar dejar sin palabras al público y a los miembros del jurado.

🗓️ ¡Llegó el día! Esta noche, a partir de las 22:00h, conoceremos el ganador de la décima temporada de #TCMS en @antena3com. 🤩 pic.twitter.com/rKAslFL0c8 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 21, 2023

Para la gran final, los concursantes de Tu cara me suena ya tienen todo preparado para la que será su última imitación en el programa. En cuanto a las actuaciones de los finalistas, Alfred García imitará a Antony and The Johnsons con el tema Hope There’s Someone, Andrea Guasch será Beyoncé con la canción End of Time, Jadel se meterá en la piel de Carlos Rivera con el tema Recuérdame, Merche será Natalia Jiménez con la canción Creo en mí y Miriam Rodríguez imitará a Lady Gaga con su tema Always Remember Us This Way.

Además, la gala final de la décima edición tendrá unos invitados muy especiales, que llenarán de talento el escenario del programa. Gisela y Vicco se subirán al escenario de Tu cara me suena para cantar el tema Nochentera, una de las canciones más exitosas del año. Por si fuera poco, la gala contará con la presencia del cantante Carlos Rivera, que cantará su canción Alguien me espera en Madrid.