‘Tu cara me suena’: horario y cómo ver (online y tv) la gala final de la temporada 10

Ha sido un viaje cargado de emociones, de eso no cabe duda. Tu cara me suena regresó hace unas semanas de la mano de su temporada 10 y lo hizo junto a una nueva lista de participantes estrella. Desde entonces, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de vivir imitaciones que han pasado a la historia de este legendario concurso.

Pero, como todo en la vida, en tan solo unas horas Tu cara me suena despedirá por todo lo alto su edición. Un programa final que será emitido este viernes 21 de julio y en el que Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Jadel, Merche y Alfred García darán lo mejor de ellos mismos para alzarse con la victoria.

🙌¡Todo listo para disfrutar a tope, este viernes, de la GRAN FINAL de #TCMS! 🙌 https://t.co/HdAFRowRM4 pic.twitter.com/o0q0GaBa9l — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 18, 2023

La gran gala final del concurso promete no dejar indiferente a nadie. Por ello, te explicamos todo lo que necesitas saber para poder verla al completo y sin ningún tipo de interrupciones. Una emisión que será transmitida en horario prime time, es decir, a partir de las 22:00h.

Asimismo, para poder ver el último programa del popular concurso de imitaciones tan solo habrá que sintonizar en la televisión el canal de Antena 3. Una opción completamente gratuita y al alcance de todos, pero no la única. Pues, a través de la página web oficial de atresplayer se podrá ver el programa en riguroso directo.

Así pues, no queda nada. Tu cara me suena se despedirá de sus espectadores, temporalmente, con su gala final. Una emisión que promete no decepcionar a nadie y donde se podrá conocer al gran ganador de la edición.