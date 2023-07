‘La Traición’: ¿Cuántos capítulos tiene la nueva serie turca de Telecinco?

Las series turcas están de moda y los principales canales de la parrilla televisiva española lo saben muy bien. Tras probar suerte con ficciones del mismo género como Love is in the air o Mi hogar, mi destino, Telecinco ha vuelto a apostar por el mejor contenido audiovisual para sus espectadores.

Por ello, el equipo de Mediaset España ya ha comenzado ha anunciar lo que promete ser una de sus grandes apuestas de la nueva temporada. La Traición aterriza este miércoles 5 de julio a las 22:50h para ofrecer a la audiencia una primera probadita de lo que promete ser una de las producciones del momento en nuestro país.

Damla ya está instalada en la casa de su amante invitada por su mujer 😌

Damla ya está instalada en la casa de su amante invitada por su mujer 😌

Murat entra en pánico al enterarse… 😱

La Traición narra la historia de una mujer que, sin ser consciente de ello, acoge en su casa a la amante de su marido. Una producción muy aclamada en Turquía y protagonizada por Hatice Şendil e İsmail Demirci, quienes dan vida en la historia a los personajes de Neslihan y Murat.

Asimismo, la ficción concluyó su paso por la parrilla televisiva turca el pasado mes de enero. Una emisión que finalizó con un total de dos temporadas, las cuales dieron forma a 27 capítulos. Eso sí, cabe señalar que, como es habitual en las producciones turcas, cada episodio cuenta con una duración aproximada de 130 minutos.

A priori, todo parece indicar que Telecinco emitirá los capítulos de La Traición de manera completa, sin ningún tipo de cortes. Esta información se sabe con antelación debido a que en la programación avanzada por el canal, la emisión de la primera entrega concluirá a las 2:00 horas de la madrugada.