La espera ha sido larga pero por fin ya está aquí ‘Tu no me conoces’, la nueva colaboración de Danny Ocean junto a Tini Stoessel. Colombia y Argentina se unen en una canción explosiva, de ritmos bailables y melodía pegadiza, que se presenta como una de las grandes apuestas musicales del momento.

Fue hace casi un año cuando se empezó a especular sobre la posibilidad de una colaboración entre ambos artistas. Y este viernes ‘Tu no me conoces’ se ha convertido en una realidad. Una canción en la que Tini Stoessel y Danny Ocean vuelven a demostrar por qué se han convertido en dos de los artistas latinos del momento.

A través de esta canción, ambos artistas hacen una declaración de amor, acompañado de un videoclip dirigido por Diego Peskins, en el que los artistas disfrutan de varios momentos del día junto a sus amigos, entre los que se encuentra la artista argentina María Becerra.

«Tu no me conoces» junto a @TiniStoessel YA ESTA AFUERAAAA!! Espero que les guste, gracias a todos por la paciencia. 🍓🦖💛. — danny ocean (@Dannocean) September 30, 2021

Muy emocionado tras el lanzamiento de esta canción, Danny Ocean dedicó unas bonitas palabras a Tini a través de su cuenta de Instagram: «Tu no me conoces» YA DISPONIBLE por todos ladooos! Gracias por ser parte de esto @tinistoessel te admiro, te quiero y te respeto muchísimo! Eres una reina y creo habertelo dicho desde la primera vez que nos conocimos. Gracias por ser y haber sido siempre tan increíble conmigo, para mi es un gran honor y placer compartir contigo mi segunda colaboración oficial (de una canción mía) de mi carrera, me encanta que haya sido contigo! Gracias por toda la paciencia y la buena onda! A ti y a las Tinistas!! Te quiero, y te lo digo de corazón”.

Por su parte, Tini Stoessel escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias por invitarme a compartir música con vos. Sabés cuánto te admiro”, junto a un fragmento del videoclip, que ya va en camino de alcanzar el millón de visualizaciones en Youtube.